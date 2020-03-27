Развитие, безденежье и пандемия. Как прошел годовой отчет Вячеслава Франка о работе мэрии Барнаула

Глава Барнаула в пятницу, 27 марта, выступил перед депутатами краевой столицы с отчетом о работе городской администрации в 2019 году. Напомним, что официально градоначальником Франк стал только в феврале 2020-го, но с августа прошлого года он исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Как прошел отчет городского головы — в материале altapress.ru.

Под гнетом пандемии

Еще перед началом официального мероприятия, которое, к слову, проходило в тот момент, когда в Алтайском крае начали реализовывать шаги, направленные на профилактику распространения коронавируса, всех участников отчета — от мэра и до журналистов на входе обязали продезинфицировать руки.

Две сотрудницы администрации предлагали употребить по назначению антисептик, после чего приглашали прибывающих занимать свои места. Не отказывался никто. Чистота, как известно, залог здоровья.

Атмосфера пандемии так или иначе давала знать о себе и в самом зале заседания — здесь было замечено несколько людей в масках.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Впрочем, далее все пошло по привычному сценарию. Сначала всем присутствующим было предложено просмотреть документальный фильм о достижениях Барнаула в 2019 году, после чего слово взял Вячеслав Франк.

Рост по базовым показателям

Свое выступление градоначальник начал с позитивных моментов. В первую очередь он отметил, что участие Барнаула в крупных проектах позволило привлечь в краевую столицу дополнительные средства, которые были направлены на развитие инфраструктуры.

Городской голова также подчеркнул, что сегодня в муниципалитете реализуются муниципальные «дорожные карты» по девяти нацпроектам.

Говоря о промышленности регионального центра, Франк отметил, что за отчетный период предприятиями было произведено товаров и услуг на сумму свыше 100 млрд рублей, а это превышает показатели 2018 года.

По словам градоначальника, с прибылью в прошлом году сработали порядка 80% компаний города. В этом контексте Вячеслав Генрихович сделал отсылку к тому, что 17 городских предприятий стали участниками нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Сегодня, как заявил Франк, перед городскими властями стоит задача привлечь к участию этом проекте как можно больше компаний и повысить их конкурентоспособность.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

«Экономическое развитие — это не только базовые показатели. Люди чувствуют изменения через позитивные социальные факторы, которые прежде всего, относятся к повышению оплаты труда», — подчеркнул городской голова и привел некоторые цифры.

Так, по итогам 2019 года, средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях достигла почти 38 тысяч рублей. Это второе место среди городов Алтайского края.

«По темпу роста оплаты труда мы на втором месте среди столичных городов Сибири», — подчеркнул Вячеслав Франк, но тут же уточнил: «Но мы пока значительно отстаем от них по размеру заработной платы».

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Также глава города заявил, что в Барнауле — самая низкая безработица среди столичных городов СФО и составляет она 0,34%.

Еще одним фактором перспективного развития краевой столицы Франк назвал повышение инвестиционной привлекательности.

«Ведется системная работа с потенциальными инвесторами. Ее результат — рост вложений в экономику города. По итогам года общий объем инвестиций составил почти 31 млрд рублей. Достигнут эффективный уровень взаимодействия между городской администрацией, краевыми структурами и предпринимателями», — констатировал спикер.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Также Франк отдельно остановился на том, что в прошлом году в рамках проекта «Жильё и городская среда» в Барнауле было введено 492,6 тысячи квадратных метров жилой площади. По словам главы города, плановые значения в данном случае были превышены на 7%, а если считать на одного жителя, то Барнаул находится по этому показателю на втором месте среди столичных городов Сибирского федерального округа.

Отчитался градоначальник и об успехах в сфере дорожного строительства, доложил о повышении надежности и устойчивости работы коммунального комплекса, а также напомнил, что в Барнауле проведена существенная работа по преображению дворов и общественных пространств.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Городу не хватает денег

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в своем отчете глава города высказался и о проблемных моментах.

Их оказалось немало. И, как ни прозаично, все они так или иначе связаны с нехваткой денег.

Сферы, где необходимо дополнительное финансирование, самые разные. Для примера, Вячеслав Франк напомнил, что минувшая зима выдалась аномально снежной и город был вынужден в экстренном режиме вести очистку улиц. Негативно на этом процессе сказались объективные обстоятельства — нехватка спецтехники и дворников.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

По словам городского головы, сегодня в краевой столице количество специализированной техники составляет 52%, а износ спецтехники — 90%. Для решения этого вопроса муниципалитету необходимо 1,5 млрд рублей.

«Бюджет города не располагает такими средствами», — констатировал Франк.

Еще одной очень сложной сферой является общественный транспорт, качество которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По словам главы города, подвижной состав и автобусный парк крайне изношены, а на решение этой проблемы необходимо без малого 11 млрд рублей.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

В целом у города существует следующая потребность в финансировании: 5,5 млрд рублей — решение проблем аварийного жилья; 3,6 млрд рублей — замена 1661 лифта, отслуживших нормативный срок; 1,5 млрд рублей — обновление парка дорожной техники; 11 млрд рублей — обновление пассажирского транспорта, в том числе 7,7 млрд рублей на электротранспорт; 4 млрд рублей — обеспечение жильем молодых семей; 1,3 млрд рублей — обеспечение инженерной инфраструктурой поселка Бельмесево для предоставления участком многодетным семьям; 5 млрд рублей — обустройство системы водоотведения ливневых и талых вод; 1 млрд рублей — строительство линий наружного освещения.

И, конечно же, городские власти продолжают жить под гнетом проблемы долгов по исполнительным листам.

«Огромной нагрузкой на бюджет является исполнение судебных решений. Их размер превысил 6 млрд рублей. Это больше всех налогов и доходов Барнаула за прошлый год», — признал Вячеслав Франк.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Левая критика

После этого участникам мероприятия было предложено задать вопросы главе города, а фракциям гордумы выразить свою позицию относительно услышанного.

С критикой в адрес Вячеслава Франка выступили коммунисты. Депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева обратилась к самой актуальной сегодняшней проблеме — пандемии коронавирусной инфекции.

Она посетовала, что в докладе мэра не было сказано, что сделано в городе, чтобы не допустить распространения этого заболевания и добавила, что сегодня в краевой столице нет ни медицинских масок, ни антисептических средств.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

«Если у нас нет возможности срочно произвести антисептические растворы, то возможно просто использовать спирт высокой концентрации и создать возможность раздавать его на рабочих местах», — заявила народная избранница.

Это замечание вызвало улыбки у многих участников мероприятия, очевидно, ввиду неких вполне понятных аллюзий.

Далее выступил руководитель фракции КПРФ Иван Карпов, который заявил, что коммунисты не поддержат отчет Вячеслава Франка, поскольку партийцы видят, что город развивается не так, как им хотелось бы.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

В этом контексте спикер заявил о не согласии с тем, как сегодня назначают главу города, выступив за прямые и всенародные мэра. Также Иван Карпов указал на то, что городские власти оказались неспособны бороться со снегом в условиям аномальных осадков, высказался о маленьких зарплатах горожан и подчеркнул, что индикатором текущей ситуации в городе является то, что смертность доминирует над рождаемостью. А это, по словам депутата, ярко характеризует вообще все.

Не приняли отчета мэра и справороссы. Лидер эсеров в БГД Оксана Молодых высказала главе города претензии относительно того, что за последние месяцы мэрия оказалась на слуху в контексте коррупционных скандалов, а не из-за позитивных инфоповодов.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

«Можно сколько угодно говорить о нехватке у города средств, но пока не будет правопорядка во власти — не будет результата», — заявила народная избранница.

Кредит доверия и благодарность за совместную работу

В противовес «левому крылу» в лице КПРФ и СР отчет градоначальника поддержали две другие фракции гордумы — ЛДПР и «Единая Россия».

Так, лидер «жириновцев» в БГД Евгений Скосырский, взяв слово, отметил, что ЛДПР поддержит отчет главы города, поскольку проблемы в краевой столице были и будут всегда, а решать их необходимо сообща.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

Кроме того, он отметил, что по факту Вячеслав Франк отчитывался о работе городской администрации за тот период, когда сам он еще формально не является полноправным градоначальником, а потому ему следует дать своеобразный «кредит доверия».

От самой многочисленной фракции БГД — «Единой России» — выступил Вячеслав Перерядов. Он сделал акцент на том, что за прошедший год в своей работе мнения администрации города и фракции ЕР в муниципальной думе относительно развития краевой столицы совпадали не всегда.

Однако он подчеркнул, что вместе с коллегами по партийному объединению положительно оценивает результаты деятельности исполнительной власти и поблагодарил мэрию за плодотворное сотрудничество.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула. Анна Зайкова.

После этого депутаты приступили к голосованию по вопросу принятия отчета главы города. Ничего сверхъестественного не произошло. Большинством голосов отчет был одобрен.