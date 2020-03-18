От коррупции до паводка. Как прошел первый месяц работы нового мэра Барнаула и что будет дальше

Новый глава Барнаула Вячеслав Франк официально руководит краевой столицей уже более месяца. Этот короткий календарный период отметился целым рядом существенных событий — возбуждением уголовных дел, связанных с коррупцией в администрации, назначением новых чиновников в мэрии, подготовкой к непростому паводку. Редакция Altapress.ru разбиралась, что следует видеть за разномастной плеядой всех этих проявлений городской жизни.

Новые назначения

С момента, как Вячеслав Франк был избран городскими депутатами на пост главы Барнаула, в региональном центре состоялось несколько существенных кадровых назначений. Так, в мэрии появились два новых заместителя руководителя администрации, одним из которых стал лидер городских единороссов Юрий Еремеев (курирует управление делами и организационно-контрольную сферу), а вторым — финансист Мария Кулагина (курирует экономику).

Кроме того, нельзя не обратить внимание и на то, что новый руководитель появился у оскандалившегося «Барнаулкапстроя» — компании, которая специализируется на выполнении муниципальных заказов по строительству жилья, школ, детских садов, спортивных сооружений и других объектов.

Директором организации стал известный топ-менеджер Сергей Шумов, который, к слову, принимал участие в конкурсе на замещение должности главы города, но в итоге снял свою кандидатуру.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

Относительно данных кадровых решений у наблюдателей и экспертов имеются определенные вопросы. Например, лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании Александр Молотов, системно выступающий против нынешней практики формирования команды городских управленцев, отмечает, что в целом указанные назначения являются «затыканием дыр».

«Из мэрии „выдернули“ Химочку (Вячеслав Химочка — бывший заместитель главы администрации города по экономической политике, недавно был назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края) — назначили госпожу Кулагину. При всем уважении мне непонятно, почему была выбрана она. Городу нужны антикризисные управленцы, а их мы, к сожалению, не видим», — указывает собеседник.

Политолог Михаил Литвинов также высказывает некоторое недоумение по поводу последних назначений в мэрии Барнаула.

«В широком смысле людям до конца не понятны эти кадровые решения. Нет ответа на вопросы, почему ставка делается на тех или иных людей, почему заменили имевшихся чиновников, какие задачи будут решать новые управленцы. Это вызывает вопросы», — отмечает эксперт.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Коррупционные скандалы

Конец зимы — начало весны оказались очень богатыми на коррупционные скандалы, так или иначе связанные с городской администрацией.

Так, в получении взятки в особо крупном размере обвиняется теперь уже бывший генеральный директор упомянутого «Барнаулкапстроя» Александр Канаков.

Кроме того, 16 марта силовики задержали зама главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. По версии следствия, этот высокопоставленный чиновник, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с гендиректором «Барнаулкапстроя» получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

В Следственном комитете констатируют, что преступные деньги предназначались за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Сергей Демин , заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям. Анна Зайкова.

Безусловно, такое развитие событий не может не бросать тень на мэрию краевой столицы.

Кроме всего прочего, сейчас администрации Барнаула приходится срочно разбираться с завершением строительства многоэтажного дома на Павловском тракте, 291, где застройщиком выступает как раз «Барнаулкапстрой».

Помимо вороха проблем, связанных со строительной компанией, дров в топку подбрасывает еще одно громкое уголовное дело, возбужденное в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» и его отца, которым инкриминируют осуществление незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг.

По данным следствия, от незаконного бизнеса обвиняемые получили более 2,25 млн рублей.

Кладбище. Анна Зайкова , altapress.ru.

Поскольку «Специализированная похоронная служба» является МУПом, многие вопросы, касающиеся этой криминальной истории, также можно задать администрации Барнаула, что, конечно, едва ли позитивно сказывается на имидже и городской власти в целом, и непосредственно Вячеслава Франка.

Опасения по поводу паводка и страхи из-за коронавируса

Не самый лучший информационный фон в краевой столице на сегодняшний день формируют и события, казалось бы, далекие от дел чиновничьих.

Так, в Алтайском крае из-за аномально теплой и снежной зимы ожидается весьма тяжелый паводок. Барнаульцам в этом контексте тоже есть из-за чего переживать. Огромные кучи снега, скопившиеся за зиму, в случае резкого и продолжительного потепления приведут к тому, что город «поплывет».

За первой волной паводка неминуемо придет и вторая, которая традиционно бьет по ряду проблемных точек — микрорайону Затон и поселку Ильича.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

А в связи с неблагоприятными прогнозами по паводку горожане уже вовсю припоминают городскому руководству то, как в краевой столице боролись со снегом в течение минувшей зимы.

Политолог Константин Лукин, говоря об этом, подчеркивает, что в данный момент персона главы города «ассоциируется с негативом и с тем, что работу на благо города администрация провалила».

«Взять, например, очистку снега и полную неспособность оперативно реагировать на погоду. Последствия этого мы в самое ближайшее время увидим в развитии паводковой ситуации», — отмечает собеседник, который также указывает на то, что городским властям еще повезло: минувшая зима была теплой и в городе хотя бы удалось избежать большого количества коммунальных аварий.

Своеобразной вишенкой на торте в этой непростой ситуации является и пандемия коронавируса, на которую все больше и больше обращают внимание жители краевой столицы.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Да, заразившихся опасной инфекцией в Алтайском крае и в региональном центре пока нет. Но барнаульцы уже столкнулись с тем, что в аптеках и торговых сетях проблематично приобрести медицинские маски и антисептики, а в учебных заведениях все активнее говорят о карантине.

Совершенно понятно, что эти факторы едва ли напрямую связаны с системой городского управления, но простые люди вне зависимости от этого адресуют вопросы к ближайшему для себя уровню власти — муниципальному. А ее лицом сегодня, как ни крути, является Вячеслав Франк. И дополнительных общественно-политических очков ему это не приносит.

Открытые вопросы

Все вышесказанное дает основание для достаточно сдержанных, если не критических отзывов о работе нового главы города.

Например, политолог Михаил Литвинов, высказываясь о том, как прошел месяц работы Вячеслава Франка в качестве полноценного городского головы, отмечает: «Бросается в глаза, что после назначения со стороны городского руководства не последовало четкого обозначения позиций относительно того, куда будет развиваться краевая столица. Из этого складывается впечатление, что-то ли у мэрии нет программы, то ли ее по каким-то причинам не озвучивают».

Барнаул. Очистка снега. Анна Зайкова.

Константин Лукин выражает свою позицию еще более скептично:

«За тот месяц, который Франк находится в статусе главы города, о какой-то работе на благо Барнаула все-таки никто не слышал. Все затмили коррупционные дела, бросающие тень на всю администрацию, в том числе и на действующего главу».

Эксперт также предполагает, что в контексте возбуждения громких уголовных дел существует вероятность, что городское руководство сейчас сосредоточится на «расчистке своих конюшен», а это неминуемо скажется на том, что внимание к решению общегородских проблем отойдет на второй план. «Поэтому, если честно, я ожидаю нарастания кома коммунальных проблем», — добавляет Лукин.

Еще критичнее о работе городских властей высказываются лидеры оппозиционных партий. Так, персек краевого комитета КПРФ Мария Прусакова напомнила, что Вячеслав Франк сразу после назначения на должность ушел в отпуск.

Администрация Барнаула. altapress.ru

«Думаю, что это ярко иллюстрирует управленческие подходы. Знаете, относительно городского руководства я сейчас могу высказаться либо плохо, либо никак. Поэтому просто воздержусь от комментариев — пусть будет никак», — подчеркнула собеседница.

А лидер эсеров в АКЗС Александр Молотов, приводя свое резюме относительно ситуации с городским управлением, заявил, что для него ситуация разворачивается «очень предсказуемо».