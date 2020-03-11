Директора похоронной службы Барнаула и его отца подозревают в незаконном бизнесе

В Алтайском крае директор МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула» и его отец подозреваются в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг, сообщает региональный СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора похоронной службы и его отца, являющегося специалистом по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс».

«В 2018—2020 годах подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, используя для этого, в том числе, ресурсы муниципального унитарного предприятия», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в результате такой «предпринимательской деятельности» отец и сын получили более 2,25 млн рублей.

Следователи проводят необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что в барнаульской похоронной службе прошли обыски. Близкие к делу источники разъяснили, что с людей берут деньги вдвойне и через МУП договора не проводят: оказали 1000 услуг, а в отчетности — 600.

Более того, как отмечалось, за сообщение о смерти платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес.