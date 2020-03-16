Сдать анализы не получится. Жители Алтая не могут добровольно провериться на коронавирус

Пандемия коронавируса начинает с каждым днем заботить все большее количество людей. Поскольку проблема уже приняла действительно планетарный масштаб редакция altapress.ru узнала, может ли обычный житель Алтайского края провериться на наличие этого заболевания. Оказалось, что все очень непросто.

Для получения ответов по интересующим вопросам журналист altapress.ru позвонил на «горячую линию», организованную Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (телефон (3852) 50−30−47).

На звонок сразу же ответили. Доброжелательная консультант подтвердила, что это действительно «горячая линия» по коронавирусу и предложила задать интересующие нас вопросы.

Люди и звери

Во-первых, собеседница сообщила, что случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не зарегистрировано.

На вопрос, а где в ближайших регионах зафиксирована болезнь, консультант уточнила — в Кемерово.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Также журналист поинтересовался, а подвержены ли заболеванию животные. По этому поводу консультант честно призналась, что точного ответа у нее нет, но добавила, что если животные и могут заболеть коронавирусом, то эти случаи единичны, а кроме того, болезнь не передается человеку.

Дефицит антисептиков и защитных масок

На наше замечание относительно того, что в аптеках и торговых сетях Барнаула сегодня проблематично приобрести антисептики и защитные маски, собеседница отметила, что люди активно звонят и жалуются на эту проблему.

«Да, вы не первый, кто нам об этом сообщает. Но у нас, к сожалению, нет обратной связи с аптеками и торговыми сетями. И полномочий, чтобы как-то повлиять на завоз этих товаров, у нас тоже нет», — констатировала консультант «горячей линии».

Карта распространения коронавируса , согласно прогнозам ученых. WorldPopProject.

Как сдать анализы на коронавирус

А вот с тем, чтобы пойти и провериться на наличие заболевания, есть определенные проблемы. Анализы на коронавирус в Алтайском крае берут только по эпид-показаниям.

Как объяснила по телефону специалист, пробы берут только у тех людей, кто пребывает в регион из стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация по коронавирусу. В числе этих государств — Китай, Южная Корея, Иран, Франция, Италия, Испания и Германия.

Еще возможность сдать анализы есть у тех, кто контактировал с людьми, прибывшими или живущими в этих странах. Для того, чтобы провериться на наличие заболевания в этом случае, как отметила специалист, необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства и объяснить ситуацию.

А вот просто так пойти в поликлинику и по собственному желанию сдать анализы на коронавирус не получится.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Как позвонить на «горячую линию»

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45.

Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00.

Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33.

В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.