Сдать анализы не получится. Жители Алтая не могут добровольно провериться на коронавирус

Для получения ответов по интересующим вопросам журналист altapress.ru позвонил на «горячую линию», организованную Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (телефон (3852) 50−30−47).
На звонок сразу же ответили. Доброжелательная консультант подтвердила, что это действительно «горячая линия» по коронавирусу и предложила задать интересующие нас вопросы.
Люди и звери
Во-первых, собеседница сообщила, что случаев заболевания коронавирусом в Алтайском крае не зарегистрировано.
На вопрос, а где в ближайших регионах зафиксирована болезнь, консультант уточнила — в Кемерово.
Также журналист поинтересовался, а подвержены ли заболеванию животные. По этому поводу консультант честно призналась, что точного ответа у нее нет, но добавила, что если животные и могут заболеть коронавирусом, то эти случаи единичны, а кроме того, болезнь не передается человеку.
Дефицит антисептиков и защитных масок
На наше замечание относительно того, что в аптеках и торговых сетях Барнаула сегодня проблематично приобрести антисептики и защитные маски, собеседница отметила, что люди активно звонят и жалуются на эту проблему.
«Да, вы не первый, кто нам об этом сообщает. Но у нас, к сожалению, нет обратной связи с аптеками и торговыми сетями. И полномочий, чтобы как-то повлиять на завоз этих товаров, у нас тоже нет», — констатировала консультант «горячей линии».
Как сдать анализы на коронавирус
А вот с тем, чтобы пойти и провериться на наличие заболевания, есть определенные проблемы. Анализы на коронавирус в Алтайском крае берут только по эпид-показаниям.
Как объяснила по телефону специалист, пробы берут только у тех людей, кто пребывает в регион из стран, где наблюдается неблагоприятная ситуация по коронавирусу. В числе этих государств — Китай, Южная Корея, Иран, Франция, Италия, Испания и Германия.
Еще возможность сдать анализы есть у тех, кто контактировал с людьми, прибывшими или живущими в этих странах. Для того, чтобы провериться на наличие заболевания в этом случае, как отметила специалист, необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства и объяснить ситуацию.
А вот просто так пойти в поликлинику и по собственному желанию сдать анализы на коронавирус не получится.
Как позвонить на «горячую линию»
Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45.
Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00.
Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33.
В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.