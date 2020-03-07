Коронавирус: в Алтайском крае работают «горячие линии» о смертельно опасной болезни

«Горячие линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают в Алтайском крае.

Организаторами «горячих линий» выступили региональное управление Роспотребнадзора и краевой центр гигиены и эпидемиологии.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45.

Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00.

Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33.

В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.

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