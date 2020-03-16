Франк назначил своим заместителем опытную финансистку

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал распоряжение о назначении своего заместителя по экономической политике. Эту должность с 16 марта занимает Мария Кулагина.

В подчинении Кулагиной теперь комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет муниципального заказа и отдел по развитию туризма.

Ранее эту должность занимал Вячеслав Химочка. Он стал министром промышленности Алтайского края.

Кто такая Мария Кулагина

Мария Кулагина родилась 30 декабря 1981 года в Барнауле.

В 2004 году окончила Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

В 2010 году получила ученую степень кандидата экономических наук, в 2018 году — звание доцента по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».

В сфере экономики и финансов она работает более 15 лет. Среди мест работы «Барнаульский пивоваренный завод», Филиал № 3 Торговый дом «ДВС», «Компания Си Сорт», по совместительству также преподавала во Всероссийском финансово-экономическом институте.

С 2011 по 2013 годы была старшим преподавателем кафедры финансов и кредита, позже — доцентом кафедры финансов и кредита Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

С 2018 по 2019 год занимала пост заместителя директора по финансам компании «ЭКОТРЕСТ». С 2019 по 2020 год — заместитель директора по финансам компании «Экосоюз».