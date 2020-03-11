Главный единоросс Барнаула стал вице-мэром

В Барнауле назначен заместитель главы администрации Барнаула, должность занял председатель организационно-контрольного комитета Юрий Еремеев, сообщают на официальном сайте города.

«Юрий Еремеев с 11 марта 2020 года приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации города Барнаула. Соответствующее распоряжение о назначении подписал глава города Вячеслав Франк», — говорится в сообщении.

В подчинении зама находятся: управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета (управделами подчиняются: организационно-контрольный комитет, административно-хозяйственное управление, архивный отдел и МКУ «Служба по техобеспечению деятельности органов местного самоуправления»).

Также Еремеев будет контролировать комитет информатизации, комитет общественных связей и безопасности, комитет информационной политики и отдел мобилизационной работы.

Напомним, ранее суд выселил Еремеева из служебной квартиры. В середине апреля 2019 года выяснилось, что несколько барнаульских чиновников получили жилье по договорам найма служебного жилого помещения, как якобы малоимущие.

Впрочем, позже в мэрии заявили, что эти квартиры не имеют отношения к фонду для малоимущих.

Юрий Еремеев. «Единая Россия».

Что известно о Юрии Еремееве

Юрий Еремеев родился 31 января 1978 года в Барнауле. В 2002 году окончил с отличием АлтГТУ имени И.И.Ползунова по специальности «технология машиностроения», в 2007 году — Барнаульский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция».

С ноября 1998 года по июнь 2000 года возглавлял Барнаульскую городскую общественную организацию независимого профсоюза студентов АлтГТУ.

В 2000—2001 годах — председатель Исполнительного комитета регионального отделения ОПОО «Союз правых сил», в 2001—2003 годах — председатель Алтайской краевой общественной организации «Молодые патриоты Алтая». С марта по сентябрь 2003 года — главный специалист в Союзе зернопереработчиков Алтая.

В сентябре 2003 года возглавил комитет по делам молодежи администрации Барнаула, до июня 2008 года. В июне переведен на должность замглавы администрации, руководителя аппарата администрации Индустриального района Барнаула. 10 мая 2010 года утвержден в должности первого замглавы администрации района, руководителя аппарата.

С 9 июля 2013 года назначен на должность главы администрации Центрального района Барнаула. С января 2017 года — на должность председателя организационно-контрольного комитета администрации города.

С апреля 2018 года по март 2020 года занимал должность управляющего делами администрации города Барнаула, председателя организационно-контрольного комитета.