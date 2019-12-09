Суд выселил барнаульского чиновника из служебной квартиры

В августе Центральный районный суд отказался удовлетворить иск администрации города о расторжении договора социального найма с Юрием Еремеевым. Краевой суд отменил это решение и постановил аннулировать договор. Теперь ни чиновник, ни его семья не имеют права пользования квартирой.

На сайте Центрального районного суда в конце ноября появился иск от Юрия Еремеева к комитету ЖКХ, указывает издание. Подробности пока не известны.

Скандал со служебным жильем

В середине апреля выяснилось, что несколько барнаульских чиновников получили жилье по договорам найма служебного жилого помещения, как якобы малоимущие.

Позже в мэрии заявили, что эти квартиры не имеют отношения к фонду для малоимущих.

Документы, по которым чиновники получали квартиры, по данным мэрии, не договоры социального найма, а договоры найма служебного жилого помещения, которые заключаются «на период трудовых отношений». Следовательно, малоимущих никто не обирал.