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4 марта -2°C

Дольщики «Барнаулкапстроя» шокированы новой суммой в антикризисном плане мэрии

Инициативная группа дольщиков, пострадавших от муниципальной компании «Барнаулкапстрой», требует скорейшей сдачи в эксплуатацию дома на Павловском тракте, 291. Они прокомментировали Altapress.ru неожиданные решения, озвученные 3 марта мэром Барнаула Вячеславом Франком.

ЖК "Олимпийский" (визуализация).
ЖК "Олимпийский" (визуализация).
архив компании "Династия Девелопмент"

Напомним, 3 марта мэрия обозначила дольщикам ключевые моменты антикризисного плана по проблемному дому на Павловском тракте, 291 (входит в ЖК «Олимпийский» обанкротившегося предприятия «СтроГАЗ»).

Он включает три главных пункта:

  • генеральный подрядчик «Сибресурс», сформировавший задолженность перед «Барнаулкапстроем» в сумме 57 млн рублей, отстраняется от участия в проекте;
  • для завершения стройки необходимо уже не 25 млн рублей, как заявлялось ранее, а около 70 млн рублей; финансовую помощь в этом и ряде других вопросов готов оказать бизнесмен Андрей Комяков, владелец компании «Строительная перспектива»;
  • сдать дом в эксплуатация планируется в июне текущего года.
ЖК &quot;Олимпийский&quot;.
ЖК «Олимпийский».
архив ИСК «Династия девелопмент».

Представители инициативной группы дольщиков, комментируя Altapress.ru антикризисный план действий, заявили, что находятся «в состоянии шока».

В первую очередь, говорят они, удивила резко выросшая сумма необходимых инвестиций.

Мы ходили, собирали по копейкам эти 25 млн, а вчера услышали уже о 70 млн рублей! Вячеслав Франк сказал нам, что средства сразу будут «влиты» в строительство нашего дома, а уже потом «Барнаулкапстрой» и «Сибресурс» будут между собой разбираться в своих финансовых отношениях. Складывается впечатление, что подобное решение принято для того, чтобы немного нас успокоить.

Потенциальное участие в проекте бизнесмена Комякова дольщики оценивают сдержанно.

ЖК &quot;Олимпийский&quot; (визуализация).
ЖК «Олимпийский» (визуализация).
архив компании «Династия Девелопмент»

«Отстранить от стройки «Сибресурс» и завести туда «Строительную перспективу» — это, возможно, и хорошо. Потому что г-н Комяков как застройщик более известен, чем «Сибресурс». Но сколько времени займет процесс передачи дома от одного подрядчика другому? Месяц? Два? В администрации города нам вчера озвучили, что дом будет сдан в июне. Однако мы этот срок ставим под сомнение. Неделями кормить нас обещаниями уже не получится! Люди устали скитаться по съемному жилью с детьми.

По договоренности с Вячеславом Франком дольщики из инициативной группы один-два раза в неделю смогут лично наблюдать за ходом завершения строительства. 12 марта они ожидают увидеть от мэрии «новый, самый новый и актуальный график работ».

В доме на Павловском тракте, 291 на данный момент не сданы 187 квартир.

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