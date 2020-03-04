Дольщики «Барнаулкапстроя» шокированы новой суммой в антикризисном плане мэрии

Напомним, 3 марта мэрия обозначила дольщикам ключевые моменты антикризисного плана по проблемному дому на Павловском тракте, 291 (входит в ЖК «Олимпийский» обанкротившегося предприятия «СтроГАЗ»).

Он включает три главных пункта:

генеральный подрядчик «Сибресурс», сформировавший задолженность перед «Барнаулкапстроем» в сумме 57 млн рублей , отстраняется от участия в проекте;

отстраняется от участия в проекте; для завершения стройки необходимо уже не 25 млн рублей , как заявлялось ранее , а около 70 млн рублей; финансовую помощь в этом и ряде других вопросов готов оказать бизнесмен Андрей Комяков , владелец компании «Строительная перспектива»;

как заявлялось ранее а около 70 млн рублей; финансовую помощь в этом и ряде других вопросов готов оказать бизнесмен Андрей Комяков владелец компании «Строительная перспектива»; сдать дом в эксплуатация планируется в июне текущего года.

ЖК «Олимпийский». архив ИСК «Династия девелопмент».

Представители инициативной группы дольщиков, комментируя Altapress.ru антикризисный план действий, заявили, что находятся «в состоянии шока».

В первую очередь, говорят они, удивила резко выросшая сумма необходимых инвестиций.

Мы ходили, собирали по копейкам эти 25 млн, а вчера услышали уже о 70 млн рублей! Вячеслав Франк сказал нам, что средства сразу будут «влиты» в строительство нашего дома, а уже потом «Барнаулкапстрой» и «Сибресурс» будут между собой разбираться в своих финансовых отношениях. Складывается впечатление, что подобное решение принято для того, чтобы немного нас успокоить.

Потенциальное участие в проекте бизнесмена Комякова дольщики оценивают сдержанно.

ЖК «Олимпийский» ( визуализация). архив компании «Династия Девелопмент»

«Отстранить от стройки «Сибресурс» и завести туда «Строительную перспективу» — это, возможно, и хорошо. Потому что г-н Комяков как застройщик более известен, чем «Сибресурс». Но сколько времени займет процесс передачи дома от одного подрядчика другому? Месяц? Два? В администрации города нам вчера озвучили, что дом будет сдан в июне. Однако мы этот срок ставим под сомнение. Неделями кормить нас обещаниями уже не получится! Люди устали скитаться по съемному жилью с детьми.

По договоренности с Вячеславом Франком дольщики из инициативной группы один-два раза в неделю смогут лично наблюдать за ходом завершения строительства. 12 марта они ожидают увидеть от мэрии «новый, самый новый и актуальный график работ».

В доме на Павловском тракте, 291 на данный момент не сданы 187 квартир.