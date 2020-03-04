Дольщикам «Барнаулкапстроя» чиновники нашли очень неожиданного инвестора

С 4 марта алтайская компания «Сибресурс» потеряет статус генподрядчика при строительстве проблемного дома на Павловском тракте, 291 в Барнауле. Финансово помочь в завершении проекта готов известный предприниматель Андрей Комяков, владелец собственной строительной компании и аптечной сети.

Такие важные решения были приняты 3 марта по итогам прошедшего в администрации Барнаула заседания межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства многоквартирных домов, для возведения которых привлекались средства дольщиков. В первую очередь речь шла о долгострое на Павловском тракте, 291, где застройщиком выступает «Барнаулкапстрой», а подрядчиком — компания «Сибресурс».

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, глава города Вячеслав Франк, обращаясь к дольщикам подчеркнул, что губернатор Виктор Томенко взял ситуацию на особый контроль, и поручил администрации Барнаула разобраться во всех спорных вопросах.

Принято решение отказаться от услуг подрядчика — организации «Сибресурс», задолженность которой перед «Барнаулкапстроем» составляет 57 млн. рублей, сообщил официальный источник.

ЖК «Олимпийский» ( визуализация). архив компании «Династия Девелопмент»

С 4 марта акционерное общество «Барнаулкапстрой» станет застройщиком и генеральным подрядчиком на этом доме.

Для завершения строительства необходимо порядка 70 млн рублей. Помощь финансовыми и другими ресурсами возьмет на себя ИП Андрей Комяков, — отметил Франк.

Андрей Комяков — владелец компании «Строительная перспектива» и сети аптек «Губернский лекарь».

На заседании также было отмечено, что все юридические вопросы будет решать совет директоров «Барнаулкапстроя». В настоящее время обязанности руководителя компании исполняет главный инженер Александр Жеребцов. Напомним, что генеральный директор Александр Канаков находится под стражей по подозрению в коррупционных преступлениях.

Андрей Комяков. Анна Зайкова

Предполагаемый срок сдачи третьего подъезда — май, четвертого — июнь. Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй блок-секции запланированы на июнь.

Глава города Вячеслав Франк поручил муниципальному предприятию «Барнаулкапстрой» составить график выполнения работ, чтобы дольщики ознакомились со сроками завершения каждого из этапов строительства и могли их контролировать.

Как уже сообщал Altapress.ru, дольщики «Барнаулкапстроя» накануне направили обращения губернатору края и в прокуратуру, а также заявили о готовности выйти на митинги, если чиновники края и города будут бездействовать.

Проблемный дом на Павловском тракте входит в ЖК «Олимпийский», который начинала возводить в Барнауле обанкротившаяся компания «СтройГАЗ».