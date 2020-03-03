Особо проблемный объект: дольщики «Барнаулкапстроя» готовы выйти на улицы

На вторник, 3 марта, назначено совещание в мэрии Барнаула, посвященное срочному поиску путей выхода из острой ситуации вокруг завершения строительства многоквартирного дома на Павловском тракте, 291. Дольщики настроены решительно и накануне заявили Altapress.ru: если вопрос не будет решен, они устроят митинги.

За последние дни дольщики скандально известной компании «Барнаулкапстрой», глава которой Александр Канаков арестован по подозрению в получении взяток, уже пошли на два неординарных шага.

Сначала они направили в СМИ петицию на имя губернатора края и в прокуратуру, а 1 марта дольщики буквально атаковали официальный аккаунт главы регионах в Instagram, потребовав немедленной защиты своих прав.

Интересная деталь: еще осенью прошлого года, когда Виктор Томенко докладывал в аппарат полпреда в Сибирском федеральном округе о работе по завершению долгостроев в регионе, этот в объект «Барнаулкапстроя» в списке особо проблемных не значился.

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Краткая предыстория

Дом на Павловском тракте, 291 начинала строить компания «СтройГАЗ», ныне признанная банкротом. Проблемный объект был передан в зону полной ответственности предприятия «Барнаулкапстрой», 100% акций которого принадлежат администрации краевого центра. Право завершить строительство по договору получила известная на рынке компания «Сибресурс» Александра Емельянова.

Сроки сдачи дома неоднократно переносились, и, судя по официальным сообщениям администрации Барнаула в декабре-феврале, тема находилась там на постоянном контроле. По словам главы города Вячеслава Франка, на завершение работ необходимо около 25 млн рублей (при общей стоимости строительства в 843,3 млн рублей — Прим. Altapress.ru).

Про эти же недостающие 25 млн рублей говорил и Александр Емельянов, объясняя причину возникновения проблемы случившимся «финансовым разрывом». В мэрии заявляли о намерении найти дополнительного инвестора для реализации финальной части проекта на Павловском тракте, 291.

Дольщики «Барнаулкапстроя» Скрин сюжета «Вести-Алтай»

Терпение лопнуло

В последних числах февраля большая инициативная группа дольщиков направила в СМИ копию петиции, адресованной главе региона и в прокуратуру. Граждане довольно эмоционально описали многочисленные острые проблемы, которые собственники квартир испытывают из-за неоднократных срывов срока сдачи дома в эксплуатацию.

Отдельное место в обращении досталось предприятию «Сибирь-Контракт» бизнесмена, главы Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица. Его компания приобрела в проблемном доме нежилые помещения и также не имеет возможности занести их себе в реальный актив — пока это только стены.

Однако, указывают дольщики, «Сибирь-Контракт» имеет перед компанией «Сибресурс» задолженность в сумме около 12 млн рублей и ее оплачивать не желает, несмотря на наличие соответствующего судебного решения. А эти денежные средства, считают авторы петиции, «Сибресурс» мог бы направить на завершение строительства дома на Павловском тракте, 291.

Строительный кран. Михаил Хаустов

Что говорит Фриц

Юрий Фриц, комментируя ситуацию Altapress.ru, продемонстрировал документ (копия имеется в распоряжении редакции): справка за подписью топ-менеджеров «Барнаулкапстроя» о том, что компания «Сибирь-Контракт» все финансовые обязательства по оплате стоимости нежилых помещений на Павловском тракте, 291 выполнила.

«То есть наша компания является таким же дольщиком, — говорит Фриц. — И мы сейчас также не имеем возможности пользоваться приобретенными помещениями. Ни отремонтировать их, ни реализовать и т. д. Поэтому сейчас всем нам, дольщикам, в первую очередь нужно объединиться и совместно искать решение проблемы.

Во-вторых, обращает внимание предприниматель, судебный финансовый спор между «Сибресурсом» и «Сибирь-Контрактом», на который идет ссылка в петиции, прямого отношения к строительству дома на Павловском тракте не имеет.

«Мы два года фактически кредитовали «Сибресурс», являясь лишь поставщиками железобетонных изделий на строительные объекты, и все обязательства по поставке продукции на Павловский тракт, 291 выполнили. Дом построен», — добавляет он.

Фриц Юрий Александрович. Анна Зайкова.

Апелляционная инстанция подтвердила задолженность компании Фрица в сумме около 12 млн рублей. В свою очередь, есть два решения суда по которым уже «Сибресурс» должен «Сибирь Контракту» более 6 млн. рублей. «Но спор окончательно в правовом поле не завершен, мы сейчас находимся в кассационной инстанции», — сказал он.

Факторы против

3 марта администрация Барнаула попытается найти решение проблемы долгостроя на Павловском тракте, которого не было все последнее время. Задачу серьезно усложняют два фактора.

Первый: выходец из «Сибресурса» Александр Канаков, возглавивший «Барнаулкапстрой» около года назад, сейчас, мягко говоря, ограничен в общении и генерации идей: он находится под стражей по подозрению в получении взяток от участников строительного рынка. Показания по этому громкому уголовному делу дают и все причастные к строительству дома на Павловском тракте, 291 должностные лица. Так что сама ситуация к креативу чиновников на предстоящем совещании явно на располагает.

Еще один нюанс связан с тем, что реализация варианта по поиску нового инвестора для завершения строительства объекта маловероятна: по сведениям Altapress.ru, квартир, которые можно было бы передать этому инвестору в счет оплаты, у муниципалитета на данный момент нет.