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23 сентября 21°C

Известный алтайский строитель купил участки и здания в центре Барнаула

Андрей Комяков, руководитель барнаульской производственно-строительной компании «Строительная перспектива», купил на аукционе активы обанкротившегося «СтройГАЗа»: участки на Красноармейском проспекте и расположенные на них небольшие здания. Других желающих приобрести недвижимость в центре Барнаула не нашлось.

Здание "СтройГАЗа".
Здание "СтройГАЗа".
avatars.mds.yandex.net

Три участка и два здания

Андрей Комяков был единственным участником аукциона, следует из протокола торгов. Здания с участками он купил по стартовой цене — за 86,6 млн рублей. Торги состоялись еще 7 августа, но конкурсный управляющий «СтройГАЗа» опубликовал информацию о заключении договора-купли продажи с ИП Комяков только 20 сентября.

В лот, который приобрел Комяков, входят три соседних участка на противоположной от ТРЦ «Гулливер» стороне Красноармейского проспекта общей площадью около 0,56 га. В лот входили:

  • участок площадью 4,3 тыс. кв. метров по пр. Красноармейский, 52;
  • участок площадью 740 кв. метров под зданием на пр. Красноармейский, д. 52а;
  • право аренды участка площадью 577 кв. метров, на котором расположен дом по пр. Красноармейский, д. 50.
Здание на Красноармейском, 52а.
Здание на Красноармейском, 52а.
Altapress.ru
Ветхий дом на пр. Красноармейский, 50.
Ветхий дом на пр. Красноармейский, 50.
Altapress.ru
Объекты &quot;СтройГАЗа&quot; на пр. Красноармейском, купленные на торгах.
Объекты «СтройГАЗа» на пр. Красноармейском, купленные на торгах.
Altapress.ru

На втором участке расположено здание площадью 178,5 кв. м (сегодня там находятся кафе «Шаверма» и пивбар «Заправка»). На третьем — ветхий жилой дом площадью 134 кв. метра — двухэтажное деревянное здание. Оба здания также входили в состав лота.

Можно построить высотку

Вид разрешенного использования купленных Комяковым участков подробно описан только для первого из них. Здесь возможно строительство многоквартирных домов высотой девять и более надземных этажей со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду.

Про остальные указана только категория земель — земли населенных пунктов.

ПСК «Строительная перспектива», согласно данным сайта компании, сейчас ведет строительство по пр. Комсомольскому, 122в (ЖК «Две эпохи»), ул. Мерзликина, (ЖК «Центральный»), ул. Песчаная, 171 («Солар») и Циолковского, 124 («Галактика»).

Здание, в котором находился офис &quot;СтройГАЗа&quot;.
Здание, в котором находился офис «СтройГАЗа».
avatars.mds.yandex.net

На офис «СтройГАЗа» претендуют москвичи

Судьба еще одного крупного объекта «СтройГАЗа» — его бывшего офиса на пр. Комсомольском, 118, в котором расположена налоговая служба и другие госучреждения — ещё не определена.

Аукцион состоялся в тот же день 7 августа, и претенденты на офис были. Заявку подали физлицо Сергей Бессолицын (руководитель зарегистрированной в Москве фирмы «СК Авико») и московская фирма «Спектр». Но к аукциону их не допустили — не было подтверждено поступление задатка, следует из протокола торгов.

В начале сентября офис вновь выставили на торги по цене 83,2 млн рублей, но теперь цена будет каждые пять дней снижаться на 15%. Предел, до которого возможно снижение, — 41,6 млн рублей. Итоги торгов подведут в начале октября.

Судьба имущества «СтройГАЗа»

Как уже сообщал Altapress.ru, «СтройГАЗ» (им руководил нынешний сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов — Прим. Altapress) признан банкротом в 2018 году, и его имущество постепенно переходит к новым собственникам. В сентябре 2018 года принадлежавшую ему лыжную базу купил Александр Григорьев (в прошлом предприниматель). За здание и почти 2 га земли он заплатил 33,3 млн рублей.

В январе 2019 года жительница Рубцовска Наталья Борисова купила одноэтажное здание на ул. Партизанская, д. 103 и участок на ул. Пролетарская, д. 104-а Административное здание с мастерской и гаражом общей площадью 2 612,4 кв. метра (ул. Попова, 7) за 23,5 млн рублей купил Рашад Омар Оглы Кашлаев (гражданин России) в июне 2019 года.

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