Известный алтайский строитель купил участки и здания в центре Барнаула

Андрей Комяков, руководитель барнаульской производственно-строительной компании «Строительная перспектива», купил на аукционе активы обанкротившегося «СтройГАЗа»: участки на Красноармейском проспекте и расположенные на них небольшие здания. Других желающих приобрести недвижимость в центре Барнаула не нашлось.

Три участка и два здания

Андрей Комяков был единственным участником аукциона, следует из протокола торгов. Здания с участками он купил по стартовой цене — за 86,6 млн рублей. Торги состоялись еще 7 августа, но конкурсный управляющий «СтройГАЗа» опубликовал информацию о заключении договора-купли продажи с ИП Комяков только 20 сентября.

В лот, который приобрел Комяков, входят три соседних участка на противоположной от ТРЦ «Гулливер» стороне Красноармейского проспекта общей площадью около 0,56 га. В лот входили:

участок площадью 4,3 тыс. кв. метров по пр. Красноармейский , 52;

52; участок площадью 740 кв. метров под зданием на пр. Красноармейский , д. 52а;

д. 52а; право аренды участка площадью 577 кв. метров , на котором расположен дом по пр. Красноармейский , д. 50.

Здание на Красноармейском , 52а. Altapress.ru Ветхий дом на пр. Красноармейский , 50. Altapress.ru Объекты «СтройГАЗа» на пр. Красноармейском , купленные на торгах. Altapress.ru

На втором участке расположено здание площадью 178,5 кв. м (сегодня там находятся кафе «Шаверма» и пивбар «Заправка»). На третьем — ветхий жилой дом площадью 134 кв. метра — двухэтажное деревянное здание. Оба здания также входили в состав лота.

Можно построить высотку

Вид разрешенного использования купленных Комяковым участков подробно описан только для первого из них. Здесь возможно строительство многоквартирных домов высотой девять и более надземных этажей со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду.

Про остальные указана только категория земель — земли населенных пунктов.

ПСК «Строительная перспектива», согласно данным сайта компании, сейчас ведет строительство по пр. Комсомольскому, 122в (ЖК «Две эпохи»), ул. Мерзликина, 6а (ЖК «Центральный»), ул. Песчаная, 171 («Солар») и Циолковского, 124 («Галактика»).

Здание , в котором находился офис «СтройГАЗа». avatars.mds.yandex.net

На офис «СтройГАЗа» претендуют москвичи

Судьба еще одного крупного объекта «СтройГАЗа» — его бывшего офиса на пр. Комсомольском, 118, в котором расположена налоговая служба и другие госучреждения — ещё не определена.

Аукцион состоялся в тот же день 7 августа, и претенденты на офис были. Заявку подали физлицо Сергей Бессолицын (руководитель зарегистрированной в Москве фирмы «СК Авико») и московская фирма «Спектр». Но к аукциону их не допустили — не было подтверждено поступление задатка, следует из протокола торгов.

В начале сентября офис вновь выставили на торги по цене 83,2 млн рублей, но теперь цена будет каждые пять дней снижаться на 15%. Предел, до которого возможно снижение, — 41,6 млн рублей. Итоги торгов подведут в начале октября.

Судьба имущества «СтройГАЗа»

Как уже сообщал Altapress.ru, «СтройГАЗ» (им руководил нынешний сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов — Прим. Altapress) признан банкротом в 2018 году, и его имущество постепенно переходит к новым собственникам. В сентябре 2018 года принадлежавшую ему лыжную базу купил Александр Григорьев (в прошлом предприниматель). За здание и почти 2 га земли он заплатил 33,3 млн рублей.

В январе 2019 года жительница Рубцовска Наталья Борисова купила одноэтажное здание на ул. Партизанская, д. 103 и участок на ул. Пролетарская, д. 104-а Административное здание с мастерской и гаражом общей площадью 2 612,4 кв. метра (ул. Попова, 7) за 23,5 млн рублей купил Рашад Омар Оглы Кашлаев (гражданин России) в июне 2019 года.