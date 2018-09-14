Барнаульский бизнесмен выкупил лыжную базу «СтройГАЗа»

Предприниматель Александр Григорьев выкупил с торгов лыжную базу обанкроченной компании «СтройГАЗ». Он заплатил за здание и почти 2 га земли 33,3 млн рублей. Это единственный объект банкрота, который удалось продать, сообщает « Интерфакс ».

Лыжная база «СтройГАЗа» расположена на ул. Первомайский кордон, 3.

По данным сайта раскрытия информации rusprofile.ru, Александр Григорьев на данный момент не владеет каким-либо бизнесом. Открытые ранее предприятия, уже не работают. Оперативно связаться с предпринимателем и узнать о планах на лыжную базу, не удалось.

Что еще можно купить у банкрота

Очередной круг торгов имуществом «СтройГАЗа» состоится 24 октября. На аукцион выставят несколько объектов, которые не приобрели в сентябре.

Двухкомнатная квартира площадью 55,7 кв. м по адресу ул. Глушкова , 46 за 1,5 млн рублей.

46 за 1,5 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью 58,5 кв. м с подвальным помещением 130 квэ. м по адресу ул. Молодежная , 62б за 6 млн рублей.

62б за 6 млн рублей. Общественное нежилое здание площадью 367 кв. м с земельным участком ул. Партизанская , 103 , и соседний участок под жилой дома Пролетарская , 104а за 27 млн рублей.

Что случилось со «СтройГАЗом»

По итогам 2016 года, когда о проблемах «СтройГАЗа» стало широко известно, компания показала убыток в 670 млн рублей. Далее ситуация только усугублялась. Убыток в 2017 составил 203 млн, в 1 квартале 2018 — 135 млн рублей.

Говоря о причинах краха, эксперты сходятся во мнении, что «СтройГАЗ» перегрузили госзаказом.