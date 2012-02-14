Первым из кандидатов к трибуне пригласили Владимира Барсукова — ветерана битв за пост мэра. Он говорит о бедах нашего города, безработице («круче только на Кавказе»), о массовой эмиграции молодежи. «Остаются такие, как я», — с горечью подчеркивает пенсионер, претендующий на кресло мэра.
А вот и первый сюрприз!
Александр Климин говорит, что Сергей Шумов, претендовавший на пост главы города, снял свою кандидатуру и попросил не включать его в список для голосования. Комиссия заявление удовлетворила. Таким образом, выбор несколько сузился — на голосование представили только восемь, а не девять кандидатур.
Если кого-то интересует вопрос, присутствует ли на мероприятии губернатор Алтайского края Виктор Томенко, то отвечаем — нет, не присутствует.
Александр Климин, как председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Барнаула, рассказывает, почему кандидаты прошли сквозь «сито» комиссии. Он коротко представляет каждого — год рождения, опыт управленческой деятельности, образование.
Заседание Барнаульской городской думы началось. На нем присутствует 38 депутатов, правительства края представляет Виталий Снесарь и Александр Климин. Кроме них — прокурор Барнаула, депутаты АКЗС и Госдумы, а также представители органов местного самоуправления.
А вот и уважаемые кандидаты на пост главы города. Ждут, когда им дадут слово.
Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД, буквально разрушает интригу с первых тактов.
«Голосовать будем единогласно, от души и за перспективу развития Барнаула», — отвечает он на вопрос нашего корреспондента. Напомним, единороссы поддержали кандидатуру и.о. мэра Вячеслава Франка.
Любопытный факт! 14 февраля Барнаул присоединился ко всероссийской акции «Зима, любовь, велосипед!». Горожанам предложили в этот день добраться до работы на двухколесном транспорте. Как отмечает корреспондент altapress.ru, представителей администрации города и депутатов на велосипедах замечено не было.
Напомним, что на пост главы города претендуют девять человек. Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.
С биографиями кандидатов на кресло мэра Барнаула можно ознакомиться здесь.
Фаворитом сегодняшней процедуры избрания главы города считается Вячеслав Франк — его поддерживает фракция «Единой России», которая имеет подавляющее большинство мандатов в гордуме. Сам и.о. главы города является членом правящей партии.
При этом напомним, что на прошлой неделе редакция altapress.ru проводила на своем сайте альтернативное голосование среди читателей. Наибольшую поддержку из девяти кандидатов получила представительница КПРФ Елена Хрусталева.
Какие требования предъявляют кандидатам на пост мэра Барнаула?
- Быть совершеннолетним.
- Не иметь неснятых или непогашенных судимостей.
- Не содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.
- Быть дееспособным.
- Иметь высшее образование (специалитет или магистратура).
- Работать не менее 6 лет на руководящих должностях не ниже заместителя в организациях сферы финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы. Либо иметь стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы — не менее 4 лет, на государственных должностях — не менее 3 лет.
- Знать Конституцию и другие законы, которые нужны для работы мэра.
- Иметь навыки руководства, оперативного принятия решений, прогнозирования последствий. Уметь организовывать работу с госорганами, организациями и гражданами.
- Иметь проект программы развития города не более 15 страниц.
С места в карьер. Депутатов и гостей сессии гордумы встречает одиночный пикет. Женщина, которая представляет «просто народ», держит в руках плакат. На вопрос, есть ли у нее сомнения, что сегодня выберут достойного, она не нашлась, что ответить.
Altapress.ru также поинтересовался мнением горожанки — хотела бы она, чтобы мэра выбирали всенародным голосованием, а не так, как сейчас. Она растерянно ответила: «не знаю»…