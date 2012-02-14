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Напомним, что на пост главы города претендуют девять человек. Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

С биографиями кандидатов на кресло мэра Барнаула можно ознакомиться здесь.

Фаворитом сегодняшней процедуры избрания главы города считается Вячеслав Франк — его поддерживает фракция «Единой России», которая имеет подавляющее большинство мандатов в гордуме. Сам и.о. главы города является членом правящей партии.

При этом напомним, что на прошлой неделе редакция altapress.ru проводила на своем сайте альтернативное голосование среди читателей. Наибольшую поддержку из девяти кандидатов получила представительница КПРФ Елена Хрусталева.