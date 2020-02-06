Один из девяти. Имя нового мэра Барнаула уже известно, но не объявлено

1 Владимир Барсуков , пенсионер

Владимир Барсуков. ok.ru.

65-летнего пенсионера Владимира Барсукова можно назвать постоянным участником конкурсов по замещению поста главы Барнаула. В этом году он примет участие в данной процедуре уже в четвертый раз. Ранее он боролся за должность градоначальника в 2010, 2012 и 2015 годах.

Кроме того, в свое время он пробовал свои силы на выборах депутатов Государственной Думы, пытался попасть в краевой парламент и городской представительный орган.

Владимир Барсуков в разные годы работал в отраслях дорожного и жилищного строительства, в коммунальной сфере, был в менеджменте Барнаульского шинного завода, затем пробовал себя в предпринимательстве.

Известно также, что за плечами Барсукова — членство в ЛДПР, хотя в данный момент он уже не имеет партбилета.

Насыщенная карьера позволяет кандидату в мэры называть себя хозяйственником и использовать это в качестве своей сильной стороны.