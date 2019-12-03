Названо имя еще одного кандидата на пост главы Барнаула

Алтайские «жириновцы» определились со своим кандидатом на пост главы Барнаула, который в настоящее время является вакантным.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, координационный совет партии одобрил выдвижение в градоначальники своего депутата гордумы Алексея Скосырского.

Напомним, что в данный момент в краевой столице нет главы города. Эта должность пустует после отставки Сергея Дугина. Обязанности градоначальница исполняет первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Ранее имя своего выдвиженца на пост главы города назвали коммунисты. От КПРФ за должность намерена бороться депутат гордумы Елена Хрусталева, приходящаяся внучкой бывшему руководителю Алтайского края Александру Георгиеву.

Другие партии пока молчат относительно своих выдвиженцев.

Борьба за возвращение прямых выборов мэра

Главу города в Барнауле выбирают не всенародным голосованием, а на конкурсной основе. В этом году фракция «Справедливая Россия» в региональном парламенте предприняла попытку законодательно вернуть процедуру выборности градоначальника.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Эту позицию вместе с эсерами заняли коммунисты и ЛДПР. Однако предложение в АКЗС не нашло поддержки большинства депутатов.

Прием документов и конкурс

Документы от кандидатов на пост главы Барнаула начинают принимать уже на этой неделе — 5 декабря. Имя нового градоначальника станет известно 14 февраля 2020 года. Именно тогда городские депутаты должны определиться с итогами конкурса.