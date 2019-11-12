Имя нового главы Барнаула назовут в День всех влюбленных

Предварительная дата голосования по конкурсу на пост главы Барнаула — 14 февраля 2020 года. В этот день пройдет заседание Барнаульской городской Думы.

По данным amic.ru, не смотря на то, что дата предварительная, в Думе ориентируются на это число.

12 ноября конкурсная комиссия провела первое заседание. Председателем избрали министра промышленности Александра Климина, заместителем — главу гордумы Галину Буевич, а секретарем — ее заместителя, депутата Сергея Струченко.

В первых числах февраля комиссия представит в БГД список кандидатов на пост главы города.

Имена кандидатов пока не известны. О желании побороться за пост мэра публично заявила только депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева.

Как ранее сообщал altapress.ru, в состав комиссии вошло 10 человек.