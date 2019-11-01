Губернатор Томенко назначил «своих людей» в комиссию по выборам мэра Барнаула

Еще пять человек от правительства региона и Алтайского краевого заксобрания вошли в конкурсную комиссию по избранию мэра Барнаула. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 29 октября.

В числе пяти членов конкурсной комиссии, выдвинутых Виктором Томенко, оказались:

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края;

министр транспорта Алтайского края; Александр Климин , министр промышленности Алтайского края;

министр промышленности Алтайского края; Юрий Проскурин , начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики;

начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики; Игорь Спивак , замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Альберт Лунев , председатель комитета по экономической политике , промышленности и предпринимательству АКЗС , гендиректор компании «СПТК».

Альберт Лунев. Олег Богданов , altapress.ru

По данным altapress.ru, первое заседание комиссии, в которой в общей сложности теперь десять человек, состоится 10 ноября.

Ранее от Барнаульской гордумы в ее состав вошли спикер БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев и председателя комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.

Конкурс по выборам мэра Барнаула назначен на 6 февраля 2020 года. .

Прежний глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа. Функции градоначальника временно исполняет Вячеслав Франк.