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Политика

Губернатор Томенко назначил «своих людей» в комиссию по выборам мэра Барнаула

Еще пять человек от правительства региона и Алтайского краевого заксобрания вошли в конкурсную комиссию по избранию мэра Барнаула. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 29 октября.

Флаг России. Администрация Барнаула.
Флаг России. Администрация Барнаула.
Дмитрий Лямзин

В числе пяти членов конкурсной комиссии, выдвинутых Виктором Томенко, оказались:

  • Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края;
  • Александр Климин, министр промышленности Алтайского края;
  • Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики;
  • Игорь Спивак, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
  • Альберт Лунев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС, гендиректор компании «СПТК».
Альберт Лунев.
Альберт Лунев.
Олег Богданов, altapress.ru

По данным altapress.ru, первое заседание комиссии, в которой в общей сложности теперь десять человек, состоится 10 ноября.

Ранее от Барнаульской гордумы в ее состав вошли спикер БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев и председателя комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.

Конкурс по выборам мэра Барнаула назначен на 6 февраля 2020 года. .

Прежний глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа. Функции градоначальника временно исполняет Вячеслав Франк.

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