Губернатор Томенко назначил «своих людей» в комиссию по выборам мэра Барнаула

В числе пяти членов конкурсной комиссии, выдвинутых Виктором Томенко, оказались:
- Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края;
- Александр Климин, министр промышленности Алтайского края;
- Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики;
- Игорь Спивак, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
- Альберт Лунев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС, гендиректор компании «СПТК».
По данным altapress.ru, первое заседание комиссии, в которой в общей сложности теперь десять человек, состоится 10 ноября.
Ранее от Барнаульской гордумы в ее состав вошли спикер БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев и председателя комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.
Конкурс по выборам мэра Барнаула назначен на 6 февраля 2020 года. .
Прежний глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа. Функции градоначальника временно исполняет Вячеслав Франк.