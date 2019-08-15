Мэр Барнаула ушел в отставку

В течение дня губернатор края Виктор Томенко назначит временно исполняющего главы города.

Формально утвердить отставку должны депутаты Барнаульской городской думы. Ближайшая сессия БГД состоится 30 августа, внеочередную сессию пока не назначали.

Напомним, что отставку Дугина предрекали еще весной. Тогда высказывалась версия, что именно его губернатор Алтайского края Виктор Томенко может назначить на вакантную должность своего промышленно-строительного заместителя.

Однако в интервью журналистам 8 августа глава региона опроверг эту информацию, сказав, что претендентом, которого он рассматривал был не мэр Барнаула. «Он глава города, и справляется со своими обязанностями», — сказал Томенко.