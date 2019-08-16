«Мы старались». Как прошли торжественные проводы мэра Барнаула

Вряд ли в этом здании когда-нибудь произнесено было так много благодарностей за столь короткое время, сколько прозвучало в адрес Сергея Дугина, подавшего в отставку с поста главы Барнаула. «Проводы» его состоялись 16 августа. В кульминационной части короткого выступления губернатора Дугин встал. А в ответной речи дрогнувшим голосом сказал: «Мы старались».

Торжественные проводы

Небольшой зал здания администрации на ул. Гоголя, 48 был почти полон еще за 10−15 минут до начала. Руководители комитетов мэрии, сидя за длинным овальным столом, деловито обсуждали текущие и будущие задачи, пили водичку.

Кроме них проводить мэра в отставку пришли несколько депутатов Барнаульской гордумы (председатель, его зам и глава фракции «ЕР») и АКЗС, вице-губернатор Виталий Снесарь.

Вел торжественные проводы Вячеслав Франк, ставший накануне врио мэра Барнаула. Он был немногословен и сразу дал слово губернатору Виктору Томенко.

«Честно и достаточно эффективно»

Речь губернатора длилась недолго — каких-то пять минут или чуть больше.

«Жизнь течет и все меняется, в этом один из ее главных законов а, возможно, и смысл», — философски начал Томенко.

По словам губернатора, Сергей Дугин «честно, ответственно и достаточно эффективно проработал в течение вот уже почти четырех лет, и всем, думаю, понятно, что это был непростой путь». Но это была работа, направленная на развитие города.

«Если объективно посмотреть на вещи, то улучшение положения дел в городе видно невооруженным взглядом. Конечно, наверное, не все удалось сделать так, как хотелось бы, где-то возможно, что и не получилось. Были дискуссии, были где-то и претензии. Ну, а как в нашей жизни без них?» — рассуждал Томенко.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Найдите гармонию в жизни

На четвертой минуте Томенко обратился непосредственно к Дугину со словами «уважаемый Сергей Иванович» — Дугин в этот момент встал. Губернатор сказал, что искренне его благодарит. И объяснил, что много раз обсуждал отставку Дугина с ним самим.

«С уважением относился и отношусь к вам и к этому вашему решению, которое действительно мы подробно неоднократно обсудили и действия в этом вопросе согласовано (присаживайтесь, Сергей Иванович)», — объяснил губернатор.

Томенко пожелал Дугину успеха, душевного равновесия и «поскорее найти новую гармонию в новой жизни». После завершения речи губернатор и бывший мэр крепко обнялись.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Не ищите подоплеку

Затем Франк предоставил слово председателю АКЗС Александру Романенко. Тот отметил, что в городе нормальная политическая обстановка и достаточно хорошо организована работа по реализации нацпроектов — «это ощущает каждый».

«Я вчера сказал: не пытайтесь искать какую-то подоплеку в том, что Сергей Иванович принял решение. Он прежде всего человек. А у нас у каждого человека есть собственная жизнь, собственная судьба и собственное право выбора дальнейшей судьбы. С уважением относимся к выбору Сергея Ивановича», — сказал спикер АКЗС.

Как и губернатор, Романенко пожелал Дугину дальнейшей гармонии, удачи, здоровья. И тоже поблагодарил его — но уже от имени депутатов АКЗС.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Это ваша заслуга

Свою порцию благодарностей отмерила и Галина Буевич, председатель БГД. Она говорила о решениях гордумы и администрации, которые позволяли городу развиваться, о том, что не была сорвана ни одна программа, а город хорошеет. Сказала, что депутаты выезжали в другие сибирские города. Сравнив, они пришли к выводу: Барнаулу есть чем гордиться.

«Сегодня депутаты от имени жителей Барнаула, общаясь на своих округах, передают вам искреннее спасибо. Дворы стали уютнее, дороги стали намного лучше. И конечно, мы понимаем, что в этом заслуга нашего главы города, — заявила Галина Буевич.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Вручил часы и знак

Наконец слово себе дал уже сам Вячеслав Франк. Он поблагодарил своего бывшего шефа за труд от имени всех сотрудников администрации Барнаула, районных администраций, организаций и городских служб, и зачитал свои напутственные пожелания — крепкого здоровья, успехов, положительной энергии и пр.

Врио мэра вручил бывшему мэру знак «За вклад в развитие города Барнаула» и часы.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

«Мы старались»

Сергей Дугин, взявший слово последним, был растроган — ему за время работы градоначальником нечасто приходилось слышать похвалу, а уж такое количество благодарностей он, наверное, слышал вообще впервые. И в ответной речи он тоже всех благодарил.

Он отметил демократический стиль управления губернатора, который «позволял нам принимать какие-то самостоятельные решения» и еще раз поблагодарил его.

«Но мы всегда чувствовали строгий контроль с вашей стороны за исполнение национальных проектов, федеральных, краевых и муниципальных программ», — сказал он.

А когда он подошел к завершению речи, то снова обратился к губернатору.

«Я еще раз от всей души благодарю вас за ту оценку, которую вы дали, Виктор Петрович. На самом деле это дорогого стоит. Но хочу сказать, что мы старались», — при этих словах голос его дрогнул.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Что сказали о будущих выборах

Надо сказать, что рассыпая благодарности уходящему мэру, представители краевой власти не обошли и тот процесс, которые предстоит пройти городу — выборы нового главы. Виктор Томенко отметил, что город — «довольно ранимая и чувствительная система».

«И очень важно, чтобы всякие потрясения по возможности миновали его стороной», — указал губернатор.

Нынешний период для городской власти Томенко назвал переходным и сказал, что краевые власти окажут ей поддержку. При выборе нового главы он пожелал депутатам спокойствия, выдержки, хладнокровия и трезвости.

Александр Романенко тоже призвал депутатов гордумы сохранить спокойствие. Он намекнул, что выборы надо провести по тем правилам, которые есть (возможно, так он отреагировал на призыв справороссов к переходу на прямые выборы мэра).

«Мы сегодня уже видим, какие идут самые разные предложения в отношении всех тех процедур по избранию нового градоначальника. Мы должны понимать, что та база, которая создана, надо к ней относиться очень-очень уважительно, и вправо-влево надо делать очень осторожные шаги. Я думаю, что мы сделаем все правильно», — сказал Романенко.

Торжественные проводы Сергея Дугина в отставку. Дмитирй Лямзин.

Кого выдвинут в главы , неясно

А вот намеков, кто может быть выдвинут на пост нового главы, все спикеры дня предпочли не делать. Из слов губернатора можно сделать вывод, что Вячеслав Франк — фигура, скорее, переходная, чем будущий мэр Барнаула.

«Хочу поблагодарить депутатов Барнаульской городской думы за своевременно принятое решение о назначении исполняющего обязанности главы города на период до тех пор, пока не состоится избрание нового главы. Им стал Вячеслав Генрихович Франк, человек опытный, хорошо всем известный», — сказал Томенко.

Ну, а можно такой вывод и не делать. Кто знает? В кулуарах говорили, что у краевых властей наверняка есть кандидатура на примете. Знать бы фамилию.