Экс-кандидата в губернаторы Алтайского края отстранили от партийного руководства

Андрея Крылова обязали сдать документы в Минюст и в налоговые органы. Решение приняли еще 25 октября.

Одной из причин для недоверия стало его решение о принятии в ряды партии бывшего единоросса Андрея Волкова, членство которого в ЕР было приостановлено из-за возбуждения против него уголовного дела за хищения в особо крупном размере, предполагает издание.

Как сообщалось ранее, суд приговорил Волкова к пяти годам заключения.

Что касается персоны Андрея Крылова, то, напомним, что на выборах в 2018 году он боролся за пост губернатора Алтайского края, но успеха не добился. Также Крылов пытался оспорить результаты выборов, но сделать этого не сумел.