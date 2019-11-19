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Политика

Экс-кандидата в губернаторы Алтайского края отстранили от партийного руководства

Полномочия председателя регионального отделения «Партии Роста» в Алтайском крае Андрея Крылова прекратили досрочно, пишет «Политсибру» со ссылкой решение политсовета. Крылов неоднократно наносил своими действиями политический ущерб, говорится в документе.

Андрей Крылов
Андрей Крылов
Штаб Андрея Крылова

Андрея Крылова обязали сдать документы в Минюст и в налоговые органы. Решение приняли еще 25 октября.

Одной из причин для недоверия стало его решение о принятии в ряды партии бывшего единоросса Андрея Волкова, членство которого в ЕР было приостановлено из-за возбуждения против него уголовного дела за хищения в особо крупном размере, предполагает издание.

Как сообщалось ранее, суд приговорил Волкова к пяти годам заключения.

Что касается персоны Андрея Крылова, то, напомним, что на выборах в 2018 году он боролся за пост губернатора Алтайского края, но успеха не добился. Также Крылов пытался оспорить результаты выборов, но сделать этого не сумел.

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