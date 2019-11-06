Алтайский депутат Андрей Волков сядет в тюрьму на пять лет

Суд установил, что Волков вместе с Горбатюк присваивали деньги, которые граждане вносили в счет оплаты ЖКУ. Средства перечислялись на счета подконтрольных организаций, а потом подельники тратили их на свои нужды.
Речь идет о 43 млн рублей.
Уголовное дело на Горбатюк выделили в отдельное производство, так как она согласилась сотрудничать со следствием. Ее приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.
Волков получил 5 лет лишения свободы общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. В законную силу решение пока не вступило.
Как ранее писал altapress.ru, как только суд признает Андрея Волкова виновным, он лишится статуса депутата. Этот вопрос должны рассмотреть на сессии. Освободившееся кресло останется вакантным до следующего созыва.
Как сам Волков рассказывал журналистам, он доверял руководителю УК, но недостаточно контролировал ее действия.
«Ее нынешняя позиция понятна. Ей показали перспективы — она может понести суровое наказание либо менее суровое. Она посчитала необходимым меня оговорить. Вот и все. Допускаю, что на нее давили», — комментировал ситуацию депутат.