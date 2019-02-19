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Политика

Если депутата Волкова признают виновным, его место в АКЗС может остаться вакантным

Андрей Волков, депутат краевого заксобрания (АКЗС), который обвиняется в присвоении 43 млн рублей, лишится статуса депутата только, если суд признает его виновным и приговорит к лишению свободы. Об этом в ходе онлайн конференции 19 февраля заявил Андрей Осипов, председатель правового комитета краевого парламента. И в этом случае освободившееся кресло останется вакантным до следующего созыва.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

По словам Осипова, не будет иметь значение, реальным будет лишение свободы или условным. Если суд примет такое решение, то депутаты АКЗС на сессии должны будут лишить коллегу полномочий.

Довыборы, если суд все-таки признает Волкова виновным, смогут состояться в сентябре этого года (в единый день голосования), только если решение вступит в законную силу до майской сессии АКЗС. В противном случае депутаты не смогут уложиться в установленные законом сроки о назначении этих выборов. И потом уже назначить их не смогут до конца созыва.

Дело в том, что довыборы назначают только тогда, когда будущий депутат сможет проработать в этом статусе хотя бы год. Но срок полномочий текущего созыва АКЗС заканчивается в сентябре 2021 года, соответственно, назначать довыборы в сентябре 2020 года уже не будет смысла.

Можно сделать выводы, что эти же правила действуют и в отношении другого депутата, которого сейчас обвиняют в присвоении или растрате средств ФНПЦ «Алтай» — Ирины Тепловой.

И Волков, и Теплова — члены фракции «Единая Россия».

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