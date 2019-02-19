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19 февраля -6°C

Депутата АКЗС обвиняют в растрате денег оборонного предприятия

Еще один депутат краевого заксобрания оказался фигурантом по уголовному делу. Представляющая Бийск Ирина Теплова проходит обвиняемой по делу о присвоении или растрате средств ФНПЦ «Алтай». Дело уже рассматривается в суде.

Ирина Теплова и Татьяна Ильюченко.
Ирина Теплова и Татьяна Ильюченко.
Олег Богданов, altapress.ru

Кого и в чем обвиняют?

Судя по карточке дела в Бийском городском суде, по делу обвиняемыми проходят:

  • Ирина Теплова, директор Научно-производственного концерна «Алтай», которая при прежнем руководителе Александре Жаркове возглавляла администрацию оборонного ФНПЦ «Алтай», 55 лет,
  • Александр Жарков, умерший в 2016 году экс-глава ФНПЦ «Алтай»,
  • Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор по НИОКР ФНПЦ, 47 лет (в 2017 году баллотировался от «Единой России» в Бийскую гордуму).

Они обвиняются по ч. 4 ст. 160. Это присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, совершенные по предварительному сговору организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Это самая тяжелая часть статьи. Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным amic.ru, фигуранты обвиняются в оказании ФНПЦ «Алтай» подрядных конструкторских услуг, которые по факту выполняли сами сотрудники ФНПЦ, а деньги получали фирмы Тепловой и Литвинова. Ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Теплова и Литвинов также обвиняются по ч. 5 ст. 33 УК РФ («Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем…»).

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Когда стали судить?

Дело поступило в суд еще в апреле 2018 года. Однако официальной информации о возбуждении уголовного дела правоохранители ранее не распространяли. По данным altapress.ru, материалы по данному делу сотрудники ФСБ передали в региональный следком. Altapress.ru направил запрос в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным нашего источника, обвиняемые не признают ни свою вину, ни ущерб. Они продолжают работать на прежних местах.

Напомним, информация о возможных проверках на ФНПЦ «Алтай» появилась в 2016 году в связи со смертью Александра Жаркова, который, вероятно, покончил с собой. Во всяком случае об этом в январе 2017 года сообщил инспектор Бийского отдела Гострудинспекции края Михаил Гончаров, писали «Бийские ведомости».

Добавим, что на днях завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата АКЗС Андрея Волкова, обвиняемого в присвоении 43 млн рублей — платежей жильцов ресурсоснабжающим организациям.

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