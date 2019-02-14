Депутата АКЗС Волкова будут судить за похищение 43 млн рублей у барнаульцев

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. В сети появилось видео задержания Андрея Волкова, которогоо обвиняют присвоение и растрате чужого имущества в особо крупном размере.

Расследование вел третий отдел по особо важным делам краевого следкома. Установлено, что преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, сообщают СУ СК РФ по Алтайскому краю) и УФСБ по Алтайскому краю.

В 2012 году Волков был заместителем председателя комитета по социальной политике, членом фракции «Единая Россия». А также учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле. По данным следствия с 2012 по 2016 год он вместе с директором УК присваивал платежи жильцов ресурсоснабжающим организациям.

По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года похищено более 43 миллионов рублей.

Директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Задержание Андрея Волкова. СУ СК РФ по Алтайскому краю и УФСБ по Алтайскому краю.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение ущерба.

Депутат вины не признал. На его на его имущество наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 2012 году на Волкова уже заводили уголовное дело: он был учредителем ООО «Прогресс Плюс» и «Коммунал-Элит» и в 2009 году заключил договоры на обслуживание домов. Подрядчики через суд взыскивали 2,7 млн рублей. Волков создал новые одноименные ООО и перевел на их обслуживание многоквартирные жилые дома. Подрядчикам он не заплатил.