«Я слишком доверял ей». Депутат АКЗС Андрей Волков рассказал о своем уголовном деле

1 апреля депутат Алтайского краевого заксобрания Андрей Волков, которого обвиняют в растрате 43 млн рублей, дал интервью интернет-изданию Bankfax, в котором высказал свою точку зрения по уголовному делу. Народный избранник не согласен с обвинением.

В 2012 году Волков был заместителем председателя комитета по социальной политике, членом фракции «Единая Россия». А также учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле. По данным следствия с 2012 по 2016 год он вместе с директором УК присваивал платежи жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Как говорит сам Волков, он доверял руководителю УК, но недостаточно контролировал ее действия:

Ее нынешняя позиция понятна. Ей показали перспективы — она может понести суровое наказание либо менее суровое. Она посчитала необходимым меня оговорить. Вот и все. Допускаю, что на нее давили.

Директор УК уже полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Правоохранители заявляют, что по подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года, по версии следствия, похищено более 43 миллионов рублей.

На имущество Волкова наложен арест, а в сети появилось видео обыска в квартире депутата. Он пояснил редакции Bankfax, что видео было снято в ноябре в 2017 года:

Почему решили выложить его именно сейчас? Я считаю, это попытка оказать на меня давление, показать, что все уже решено. И чтобы СМИ поддержали это.

Как уже писал altapress.ru, если суд признает Волкова виновным, то он лишится своего кресла в законодательном собрании. Сам депутат говорит, что готов к любому сценарию.

Андрей Волков,

депутат АКСЗ:

Когда ты становишься депутатом, то понимаешь, что когда-то перестанешь им быть. Меня избрали люди, поэтому для меня важно отработать для них этот избирательный цикл. Мне всегда было интересно работать с людьми, проводить встречи, стараться влиять на жизнь конкретного округа, а с мандатом депутата можно сделать это более эффективно. <…> С другой стороны, можно помогать людям и без депутатского мандата.

В 2012 году на Волкова уже заводили уголовное дело: он был учредителем ООО «Прогресс Плюс» и «Коммунал-Элит» и в 2009 году заключил договоры на обслуживание домов. Подрядчики через суд взыскивали 2,7 млн рублей. Волков создал новые одноименные ООО и перевел на их обслуживание многоквартирные жилые дома. Подрядчикам он не заплатил.

Сейчас Андрей Волков говорит, что в тот раз он тоже был невиновен.