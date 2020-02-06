Редакция altapress.ru проводит 6 февраля День выборов главы Барнаула. На суд общественности представлены девять кандидатов , которым сегодня в администрации краевой столицы дана возможность рассказать о своих программах развития города. Но голосовать за них можно уже сейчас.

Мы решили организовать и провести такое голосование, поскольку всенародные выборы мэра в Барнауле отменены. Вместо них применяется система конкурса. Претенденты подают документы на замещение вакантного кресла, конкурсная комиссия изучает биографии и программы кандидатов, а затем выносит фамилии наиболее достойных на сессию Барнаульской гордумы.

Но жители города должны иметь возможность сделать свой выбор — в этом мы убеждены.

Заседание гордумы, на котором будет определено имя нового главы Барнаула, назначено на 14 февраля. А сегодня специально созданная конкурсная комиссия определит, кто будет отсеян, а кто пройдет в этом политическом забеге дальше.

Но у читателей altapress.ru уже сегодня есть возможность принять участие в народном голосовании и выразить свою позицию относительно того, кто должен возглавить наш город.

Альтернативные выборы мэра Барнаула проводятся на сайте altapress.ru 6 февраля и продлятся с 08:00 до 20:00. Итоги голосования и комментарии также будут опубликованы на нашем сайте.