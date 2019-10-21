Алтайские коммунисты выдвинут в мэры Барнаула внучку легендарного главы региона

КПРФ выдвинет на должность главы Барнаула депутата гордумы профессора-медика Елену Хрусталеву. Об этом сообщила первый секретарь крайкома компартии Мария Прусакова на своей странице в соцсети. Хрусталева известна еще как внучка легендарного руководителя Алтайского края Александра Георгиева.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула состоится 6 февраля. Документы претендентов на этот пост проверит специально созданная конкурсная комиссия состоящая как изо депутатов БГД, так из людей, предложенных губернатором. Затем претенденты должны будут представить членам комиссии свое видение развития Барнаула и ответить на вопросы (если таковые возникнут).

По результатам рассмотрения претендентов комиссия предложит депутатам Барнаульской гордумы кандидатуры на рассмотрение. Депутаты заслушают этих людей и проголосуют.

Между тем, о выдвижении кандидатуры на конкурс пока заявили только коммунисты. Мария Прусакова сообщила, что это будет Елена Хрусталева, доктор медицинских наук, профессор Алтайского государственного медуниверситета.

Елена Хрусталева — один из самых активных участников заседаний Барнаульской гордумы. После избрания депутатом в 2017 году она возглавила фракцию КПРФ в городской думе. Однако в 2018 году ее сместили с этой должности — фракцию возглавил коммунист Иван Карпов. Мария Прусакова в тот момент утверждала, что за этой сменой стоит «Единая Россия».

Про Елену Хрусталев также известно (и она этого не скрывает), что она внучка первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева (по сути — главы региона). Он руководил краем около 15 лет — в 1961—1976 годах.