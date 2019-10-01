Мэра Барнаула не назначат в 2019 году

Этим же решением Дума утвердила дату проведения конкурса — 6 февраля 2020 года — и назначила членов конкурсной комиссии.
В нее войдут председатель Думы Галина Буевич, ее зам Сергей Струченко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев и председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер.
Прежний глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа. Функции мэра временно исполняет Вячеслав Франк.