Фракция КПРФ в Барнаульской гордуме сместила руководителя

Руководителем фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе вместо Елены Хрусталевой стал Иван Карпов. Стороны подтверждают, но не комментируют смену руководителя. Ранее произошла смена руководителя фракции КПРФ в краевом законодательном собрании, и предыдущий ее руководитель и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова утверждала, что за сменой стоит «Единая Россия».

Дочь легендарного персека

Профессор Алтайского медуниверситета Елена Хрусталева, ставшая руководителем фракции КПРФ после выборов в гордуму в 2017 году, в тот момент была новым человеком в депутатском корпусе.

Да и в партию она вступила незадолго до этого — в мае 2017 года. В тот момент она утверждала, что давно хотела вступить в компартию, а положение в стране показывает ей, что тянуть дальше некуда.

В КПРФ сообщали (и сама Хрусталева этого вовсе не скрывала), что она — внучка легендарного первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева, руководившего краем в 1961—1976 годах. «Наш регион гремел на всю страну в 1960—1970-е годы. Мне бы хотелось, чтобы Алтай вернул себе эту славу», — цитировал Хрусталеву сайт реготделения КПРФ.

Елена Хрусталева. Анна Зайкова , altapress.ru

Активный критик

Хрусталева выступала почти на каждом заседании гордумы, довольно жестко критикуя бюджетные и многие другие решения депутатов.

Однако уже в мае 2018 года появилась информация, что фракция КПРФ, в которую в гордуме входит всего трое депутатов, проголосовала за ее замену на Ивана Карпова. Правда, голосование прошло в ее отсутствие — то есть двое человек сместили третьего.

И вот теперь изменения закреплены уже официально: руководить работой фракции в БГД отныне будет Иван Карпов. Елена Хрусталева остается рядовым депутатом, в гордуме она входит в комитет по социальной политике.

Подтверждают , но не комментируют

Елена Хрусталева подтвердила информацию о смене руководства фракции и даже изначально прокомментировала ее. Но затем попросила все сказанное не писать — по ее словам, информация об этом не нужна ни фракции, ни партии, ни городской Думе.

Иван Карпов тоже комментировать не стал, сославшись на занятость. Изменения официально огласили на сессии БГД 30 ноября, их уже внесли и на сайте БГД.

Карпов родился в апреле 1983 года. В отличие от Елены Хрусталевой, в выборах он участвовал не раз (в том числе краевого уровня), был депутатом гордумы прошлого созыва. Сейчас входит в состав комитета БГД по бюджету, налогам и финансам.

По модели АКЗС

Между тем, весной аналогичная история произошла и во фракции КПРФ в краевом парламенте. Вместо Марии Прусаковой ее возглавил машинист электровоза Максим Талдыкин.

Максим Талдыкин. Ирина Пергаева.

СМИ тогда назвали это мини-переворотом, а Мария Прусакова утверждала: за всем происходящим стоят власти и «Единая Россия», которые уже давно ведут персональную работу с депутатами фракции, расшатывая ее единство.

Надо сказать, что сам Талдыкин и часть его коллег по фракции на последней сессии проявили лояльность и проголосовали за краевой бюджет на 2019 год, хотя коммунисты обычно бюджет не поддерживают.

Впрочем, 30 ноября на сессии БГД коммунисты эту традицию не нарушили и, как заявила Елена Хрусталева, еще сохранявшая в тот момент пост лидера фракции, проголосовали против бюджета города на 2019 год.