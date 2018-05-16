Переворот удался: в АКЗС определились, кто будет возглавлять фракцию КПРФ

14 мая, напомним, состоялось внеочередное заседание фракции, где пять депутатов сняли полномочия с Прусаковой и наделили ими Талдыкина, который прежде был ее замом.

Крайком партии, который также возглавляет Прусакова, сообщил, что это решение недействительно, так как противоречит положению о фракции. Но выяснилось, что оно было принято в 2009 году. Возник вопрос: является ли оно действующим. Юристы АКЗС поставили точку в этом вопросе.

Что решили юристы?

Принятые 14 мая решения легитимны, а Талдыкин — новый глава фракции, сообщил ИА "Банкфакс" Андрей Осипов, глава правового комитета парламента. Анализ документов проводила специальная экспертно-правовая комиссия.

Осипов оговорился, что оценка была беспристрастной, поскольку внутренние дела КПРФ остаются за скобками разбирательств.

Андрей Осипов,

председатель комитета по правовой политике:

— Нам нужно было оценить, кто же в итоге возглавляет фракцию, кто от ее имени взаимодействует с председателем Алтайского Заксобрания, с другими фракциями, осуществляет функции руководителя.

По словам Осипова, 15 мая у фракции КПРФ запросили действующее положение и информацию о том, принимался ли этот документ в действующем созыве.

Андрей Осипов,

председатель комитета по правовой политике:

— В нашем региональном законе о статусе депутата фракциям посвящен небольшой объем. Тем не менее там мы говорим о том, что фракции АКЗС образуются политическими партиями из числа депутатов, избранных в составе краевых списков. Уже это говорит о том, что каждый созыв фракция новая — в отличие от аппарата или комитета. Неважно, те же депутаты в нее прошли, или нет. У нас четыре партии, чьи списки были допущены. Они получили право сформировать фракции. Мандатная комиссия каждый раз регистрирует их заново.

Осипов пояснил, что регламент АКЗС гласит: фракции считаются созданными со дня их регистрации мандатной комиссией. Регистрация производится в день проведения первой сессии нового созыва АКЗС. Их внутренняя деятельность организуется уже самостоятельно.

Андрей Осипов,

председатель комитета по правовой политике:

— Мы не обязываем их принимать какие-то дополнительные документы, в том числе отдельное положение. Фракция вправе самостоятельно определять эти моменты. Однако по итогам созыва все принятые документы отправляются в архив, и мы начинаем с чистого листа. Никакие правовые акты прошлых созывов не могут автоматически продлеваться без решения фракции.

Документ АКЗС

Осипов добавил, что юристы изучили также Устав КПРФ и другие документы. Однако в них не указано, что к компетенциям какого-либо партийного органа отнесено согласование руководителя фракции регионального парламента.

"У нас ничего личного — как есть, так есть. Мы упорно этим делом занимались два дня", — резюмировал глава правового комитета.

Тем не менее уже 15 мая в сети появились документы по подготовке к майской сессии, где руководителем фракции значится Талдыкин.

Что думает по этому поводу Прусакова?

Мария Прусакова прокомментировала altapress.ru такое решение.

По ее словам, руководство АКЗС не сочло нужным даже спросить ее мнения по поводу происходящего, задать уточняющие вопросы.

"Я направляла письмо председателю Александру Алексеевичу Романенко с тем, чтобы он пресек распространение ложной информации о смене руководителя фракции", — говорит Прусакова.

По ее словам, у нее состоялся единственный телефонный разговор с Романенко, и тот — по ее инициативе. По словам лидера коммунистов, председатель АКЗС пообещал ей сообщить о результатах рассмотрения вопроса, но не сделал этого — "не смог, видимо, набраться смелости, хотя официальный комментарий Осипова уже есть".

По сути, считает она, постановка вопроса была такой: или ее письмо о неправомочности произошедшего, или письмо Талдыкина о смене руководителя. "Романенко лично принял решение о том, кто прав", — сказала она.

По мнению Прусаковой, за всем происходящим стоят власти и "Единая Россия", которые уже давно ведут персональную работу с депутатами фракции, расшатывая ее единство.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

— Мне не могут простить результаты выборов — три года подряд мы показывали высокие результаты и доказывали, что являемся единственной политической силой, способной бороться на равных. И на выборах губернатора будет также. И на самом деле это лучшая оценка моей работы как руководителя.

Прусакова считает, что до сих пор фракция эффективно использовала трибуну АКЗС, чтобы поднимать и добиваться решения острых проблем: по выплате зарплат, по оптимизации соцучреждений, по выплатам льготникам и т. д.

О том, что будет дальше и как фракция станет работать на ближайшей сесии, Прусакова говорит: "Поживем — увидим". И добавляет: "Поверьте, до сессии произойдет еще немало политических событий". Что ж, запасаемся поп-корном.