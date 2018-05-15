Дурной пример: вслед за КПРФ "раскололась" фракция ЛДПР

Что в письме?

В письме указано, что Семенов и Боровикова, пользуясь своим положением, "превратили нашу партию в Алтайском крае в коммерческую структуру". В качестве примера приводится якобы имеющая место продажа атрибутики ЛДПР через сайты объявлений, которой руководит Евгения Боровикова.

Также руководители краевой ячейки якобы "отрабатывают свои интересы перед администрацией Алтайского края". Это обвинение подписанты подкрепляют тем, что во время президентской кампании 2018 года были сняты с должностей координаторы в Бийске, Белокурихе и семи районах края. Там же практически не распространялись агитационные материалы к выборам.

Жалобы звучат и по поводу работы фракции: распоряжения центрального аппарата ЛДПР о голосовании по бюджету не исполняются, рядовые депутаты АКЗС не допускаются в координационный совет реготделения, перед ними замалчивают распоряжения из Москвы и т. п. Как утверждают авторы, это лишь "вершина айсберга".

Кто придумал?

Из всех членов депутатского объединения ЛДПР в Заксобрании под письмом не стоят подписи только самих Семенова и Боровиковой, а также Дмитрия Степурко, которого называют креатурой руководителя фракции.

Депутат Ирина Шудра подтвердила ИА "Банкфакс" подлинность письма, однако отметила, что это внутрипартийный вопрос, и комментировать его она не готова. "У меня к Владимиру Семенову никаких претензий", — добавила депутат.

Инициатором письма стал экс-координатор Бийского городского отделения ЛДПР Сергей Абрамов. Он рассказал, что письмо было направлено в Москву еще в апреле.

"Пока идет внутреннее разбирательство, я не могу подробно комментировать тему. Скажу лишь, что есть недовольные поведением наших руководителей", — сказал Абрамов.

Также он отметил, что не ждет какой-либо "отписки" из Москвы. Абрамов предполагает, что приедет комиссия, которая оценит обстановку на месте. По данным источников ИА "Банкфакс", комиссия из Москвы действительно должна приехать в Барнаул 18 мая.

В реготделении ЛДПР не смогли предоставить оперативный комментарий, пообещав сформулировать свою позицию позже.

Примечательно, что разлад в партии начался вскоре после отчета губернатора Алтайского края о работе за 2017 год, где Владимир Семенов выступил резко.

А что в КПРФ?

Таким образом, раскол в рядах произошел уже во второй фракции краевого парламента. Накануне, 14 мая разразился скандал в КПРФ: на внеочередном заседании фракции пять депутатов из восьми приняли решение о смещении с поста руководителя объединения Марии Прусаковой и назначении на ее место Максима Талдыкина. После этого крайком партии выпустил официальное сообщение, что это решение недействительно.

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