Лидер прежний: в крайкоме КПРФ опровергли информацию о перевороте во фракции

Информация об отстранении лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой с поста руководителя фракции КПРФ в краевом Заксобрании и избрании на это место Максима Талдыкина не соответствуют действительности, говорится в официальном сообщений на сайте краевой парторганизации.
Из сообщения крайкома КПРФ:
— Решение группы депутатов фракции противоречит положению о фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Руководителем фракции остается первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
В открытом доступе удалось найти лишь один документ - положение о фракции КПРФ в краевом Заксобрании — от 2009 года. В нем говорится, что собрание фракции действительно может принять решение об отстранении руководителя, но по согласованию с крайкомом.
"Решение собрания принимается открытым голосованием, большинством голосов членов фракции, участвующих в его работе", - говорится в положении.
Напомним, 14 мая прошло заседание фракции, на котором, на как сообщил altapress.ru депутат Максим Талдыкин, пять из шести присутствующих членов фракции проголосовали за смену руководителя — с Прусаковой на него.
Происходящему предшествовал затяжной внутрипартийный конфликт между Марией Прусаковой и тремя членами фракции - Владимиром Поповым, Андреем Сартаковым и Юрием Астанчиком. В результате противоречий Сартаков лишился поста первого секретаря барнаульского горкома, а Попова и вовсе исключили из партии.
В официальном заявлении крайкома подчеркивается, что "к распространению ложных сведений" подключился и сайт "Алтайской правды" — официального печатного органа краевого правительства. Коммунисты делают вывод: подобные "вбросы и провокации только в интересах действующей власти".
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