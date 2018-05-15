Лидер прежний: в крайкоме КПРФ опровергли информацию о перевороте во фракции

Из сообщения крайкома КПРФ:

— Решение группы депутатов фракции противоречит положению о фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Руководителем фракции остается первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

В открытом доступе удалось найти лишь один документ - положение о фракции КПРФ в краевом Заксобрании — от 2009 года. В нем говорится, что собрание фракции действительно может принять решение об отстранении руководителя, но по согласованию с крайкомом.

"Решение собрания принимается открытым голосованием, большинством голосов членов фракции, участвующих в его работе", - говорится в положении.

Напомним, 14 мая прошло заседание фракции, на котором, на как сообщил altapress.ru депутат Максим Талдыкин, пять из шести присутствующих членов фракции проголосовали за смену руководителя — с Прусаковой на него.

Происходящему предшествовал затяжной внутрипартийный конфликт между Марией Прусаковой и тремя членами фракции - Владимиром Поповым, Андреем Сартаковым и Юрием Астанчиком. В результате противоречий Сартаков лишился поста первого секретаря барнаульского горкома, а Попова и вовсе исключили из партии.

В официальном заявлении крайкома подчеркивается, что "к распространению ложных сведений" подключился и сайт "Алтайской правды" — официального печатного органа краевого правительства. Коммунисты делают вывод: подобные "вбросы и провокации только в интересах действующей власти".