Гламурные фото главной коммунистки края, которую хотят свергнуть товарищи по партии

Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com. Мария Прусакова. Фото: опубликовано Марией Прусаковой в facebook.com.

Из комментариев к одному из фото Марии Прусаковой в Instagram:

— Красотка.

— Просто красавица, и не только комсомолка!

— Действительно, красавица Весна.

— Гарна дивчина.

— Meravigliosa sei stupenda!!! (перевод с итальянского: "Замечательно, вы супер". — прим. ред.).

— Шикарная женщин! Наш человек!

Что случилось во фракции КПРФ

Заседании фракции состоялось 14 мая утром. На нем присутствовали шесть депутатов: Мария Прусакова, Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Владимир Попов, Андрей Сартаков и Олег Кравченко. Таким образом, не было только двух членов фракции: Вероники Лапиной и Вячеслава Початова.

Все, кроме Прусаковой, проголосовали за смену руководителя. Вместо Марии выбрали машиниста электровоза Максима Талдыкина. На вопрос, почему вообще этот пункт был поставлен на повестку заседания, Максим Талдыкин ответил, что это "наши внутрипартийные дела".

Однако позже крайком КПРФ распространил официальное заявление о том, что информация об отстранении лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой с поста руководителя фракции КПРФ в краевом Заксобрании не соответствуют действительности.

Происходящему предшествовал затяжной внутрипартийный конфликт между Марией Прусаковой и тремя членами фракции — Владимиром Поповым, Андреем Сартаковым и Юрием Астанчиком. В результате противоречий Сартаков лишился поста первого секретаря барнаульского горкома, а Попова и вовсе исключили из партии.

В официальном заявлении крайкома подчеркивается, что "к распространению ложных сведений" подключился и сайт "Алтайской правды" — официального печатного органа краевого правительства. Коммунисты делают вывод: подобные "вбросы и провокации только в интересах действующей власти".

Также известно, что в июне состоится отчетно-выборная конференция, где будет рассматриваться вопрос о назначении первого секретаря крайкома. То есть здесь могут подтвердить полномочия Марии Прусаковой или сменить лидера. Однако пока вероятность смены главы алтайских коммунистов оценивается как низкая: у Прусаковой серьезная поддержка ЦК партии, о чем как минимум свидетельствует и то, что официальное сообщение крайкома о ситуации во фракции продублировал федеральный сайт КПРФ.