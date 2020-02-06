Единороссы поддержали кандидатуру Франка на пост главы Барнаула

Депутаты дали Франку положительную характеристику.

Самый опытный барнаульский народный избарнник Андрей Солодилов (он избирался в гордуму с IV по VII созывы) отметил ценные навыки работы действующего и.о. в разных должностях и высокий уровень компетенции.

По мнению Солодилова, Франк сочетает в себе важные для руководителя особенности: умеет слушать и воспринимать критику, не стесняется признавать слабые стороны исполнительной власти, оперативно погружается в любую тематику, напрямую спрашивает мнения и оценки экспертов по тому или иному вопросу.

Сам Вячеслав Франк заявил, что полностью разделяет как курс президента России, так и задачи, поставленные партией перед членами «Единой России».

«Именно на них я опираюсь в своей программе. Главное — реализация национальных проектов. Барнаул должен еще активнее включаться в реализацию каждого из них. Чтобы наши жители не на словах, а на деле видели позитивные перемены в своей жизни, а также подключались к совместной работе», — сказал он.

Чиновникам, необходимо активнее не только вступать в существующий диалог, но и самим больше привлекать неравнодушных горожан к обсуждению вопросов, связанных с городом, добавил кандидат.

«Главным ориентиром в своей работе я считаю мнение и оценки, которые дают горожане деятельности городской администрации», — подчеркнул он.

Партийцы единогласно выступили в поддержку Франка.

Как ранее писал altapress.ru, все кандидаты на вакантный пост главы Барнаула развернуто представили свои программы развития города и оказались достойны выйти в финальный этап борьбы за кресло градоначальника. Добро на прохождение в финальную стадию конкурса дали всем девяти кандидатам.

Кто претендует в главы Барнаула