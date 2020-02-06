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6 февраля

Единороссы поддержали кандидатуру Франка на пост главы Барнаула

Депутаты «Единой России» на XV конференции Барнаульского местного отделения единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Франка на должность главы города, сообщили в пресс-службе партии.

Вячеслав Франк на конференции "Единой России".
Вячеслав Франк на конференции "Единой России".
altai-ter.er.ru

Депутаты дали Франку положительную характеристику.

Самый опытный барнаульский народный избарнник Андрей Солодилов (он избирался в гордуму с IV по VII созывы) отметил ценные навыки работы действующего и.о. в разных должностях и высокий уровень компетенции.

По мнению Солодилова, Франк сочетает в себе важные для руководителя особенности: умеет слушать и воспринимать критику, не стесняется признавать слабые стороны исполнительной власти, оперативно погружается в любую тематику, напрямую спрашивает мнения и оценки экспертов по тому или иному вопросу.

Сам Вячеслав Франк заявил, что полностью разделяет как курс президента России, так и задачи, поставленные партией перед членами «Единой России».

«Именно на них я опираюсь в своей программе. Главное — реализация национальных проектов. Барнаул должен еще активнее включаться в реализацию каждого из них. Чтобы наши жители не на словах, а на деле видели позитивные перемены в своей жизни, а также подключались к совместной работе», — сказал он.

Чиновникам, необходимо активнее не только вступать в существующий диалог, но и самим больше привлекать неравнодушных горожан к обсуждению вопросов, связанных с городом, добавил кандидат.

«Главным ориентиром в своей работе я считаю мнение и оценки, которые дают горожане деятельности городской администрации», — подчеркнул он.

Партийцы единогласно выступили в поддержку Франка.

Как ранее писал altapress.ru, все кандидаты на вакантный пост главы Барнаула развернуто представили свои программы развития города и оказались достойны выйти в финальный этап борьбы за кресло градоначальника. Добро на прохождение в финальную стадию конкурса дали всем девяти кандидатам.

Кто претендует в главы Барнаула

  • Исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк,
  • Известный топ-менеджер Сергей Шумов,
  • Экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов,
  • Юрист Алексей Шипунов,
  • Депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева,
  • Депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский,
  • Член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров
  • Пенсионеры Владимир Барсуков и Василий Часовских.
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