Единороссы поддержали кандидатуру Франка на пост главы Барнаула

Депутаты дали Франку положительную характеристику.
Самый опытный барнаульский народный избарнник Андрей Солодилов (он избирался в гордуму с IV по VII созывы) отметил ценные навыки работы действующего и.о. в разных должностях и высокий уровень компетенции.
По мнению Солодилова, Франк сочетает в себе важные для руководителя особенности: умеет слушать и воспринимать критику, не стесняется признавать слабые стороны исполнительной власти, оперативно погружается в любую тематику, напрямую спрашивает мнения и оценки экспертов по тому или иному вопросу.
Сам Вячеслав Франк заявил, что полностью разделяет как курс президента России, так и задачи, поставленные партией перед членами «Единой России».
«Именно на них я опираюсь в своей программе. Главное — реализация национальных проектов. Барнаул должен еще активнее включаться в реализацию каждого из них. Чтобы наши жители не на словах, а на деле видели позитивные перемены в своей жизни, а также подключались к совместной работе», — сказал он.
Чиновникам, необходимо активнее не только вступать в существующий диалог, но и самим больше привлекать неравнодушных горожан к обсуждению вопросов, связанных с городом, добавил кандидат.
«Главным ориентиром в своей работе я считаю мнение и оценки, которые дают горожане деятельности городской администрации», — подчеркнул он.
Партийцы единогласно выступили в поддержку Франка.
Как ранее писал altapress.ru, все кандидаты на вакантный пост главы Барнаула развернуто представили свои программы развития города и оказались достойны выйти в финальный этап борьбы за кресло градоначальника. Добро на прохождение в финальную стадию конкурса дали всем девяти кандидатам.
Кто претендует в главы Барнаула
- Исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк,
- Известный топ-менеджер Сергей Шумов,
- Экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов,
- Юрист Алексей Шипунов,
- Депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева,
- Депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский,
- Член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров
- Пенсионеры Владимир Барсуков и Василий Часовских.