Очень разные программы: как конкурсная комиссия выбирала кандидатов в мэры Барнаула

Все кандидаты на вакантный пост главы Барнаула развернуто представили свои программы развития города и оказались достойны выйти в финальный этап борьбы за кресло градоначальника.

Об этом рассказал председатель конкурсной комиссии, вице-премьер регионального правительства Александр Климин.

Как сообщал altapress.ru, 6 февраля конкурсная комиссия должна была определить, за кого из девяти кандидатов придется голосовать городским депутатам, чтобы наделить победителя полномочиями градоначальника.

В итоге добро на прохождение в финальную стадию конкурса дали всем девяти кандидатам.

Александр Климин,

председатель конкурсной комиссии:

У нас сегодня состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города Барнаула. Сегодня рассматривались программы всех кандидатов. Мы достаточно плодотворно поработали. Программы кандидатов были очень разные — от академических до конкретно практических. Что-то было очень ново и интересно, что-то перекликалось с тем, что уже реализуется в городе и крае.

По словам Климина, все претенденты на пост главы города хорошо подготовились и представили развернутые программы.

Александр Климин ( в центре). Анна Зайкова.

«Решение комиссии — представить на рассмотрение барнаульской городской думы всех претендентов. 14 февраля все кандидаты представят в усеченном виде выжимки и тезисы своих программ депутатам городской думы и после этого депутаты определят, кто станет главой Барнаула», — добавил председатель комиссии.

Кто претендует в главы Барнаула

На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.

Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Альтернативное голосование

Редакция altapress.ru 6 февраля организовала свое альтернативное голосование среди читателей, которым предлагается выразить свое мнение относительно того, кто из заявленных девяти кандидатов должен стать главой города.

Сделать свой выбор можно здесь. Голосование на сайте продлится до 20:00 6 февраля.