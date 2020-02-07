«Красные» в городе. «Виртуальные выборы» главы Барнаула выиграла кандидат от КПРФ

Напомним, накануне наша редакция решила выяснить, кого из претендентов на пост мэра больше поддерживают читатели altapress.ru. В этой связи 6 февраля с 08:00 до 20:00 на сайте проводилось голосование.
Предпочтения читателей по итогу выглядели так:
Графы «против всех» в нашем «бюллетене» не было, поскольку в России на всенародных выборах (там, где они все-таки проводятся), избирателям не предлагают такой возможности. Тем не менее, судя по комментариям читателей, действительно многие бы хотели воспользоваться такой возможностью и заявить о том, что не готовы поддержать ни одного из кандидатов.
Слово «победителя»
Сама Елена Хрусталева, получившая наибольшее одобрение от «виртуальных избирателей», в беседе с altapress.ru прокомментировала свою победу так: «Активную поддержку моей кандидатуры на вашем сайте я могу прокомментировать просто. Это показывает, что люди поддерживают кандидата и депутата от коммунистической партии, работу которого они видят и оценивают».
Говоря же о том, как накануне в администрации города прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Барнаула, где в финальный этап политического соревнования пропустили всех девятерых кандидатов, Хрусталева отметила, что она осталась довольна.
«Все прошло очень продуктивно. В комиссии сидели очень благожелательные люди, профессионалы. Никто не преследовал цель не допустить претендентов в финальную часть конкурса. И кандидаты, надо сказать, хорошо подготовились к представлению своих программ. Поэтому, думаю, всех и допустили на голосование городской думы», — сказала собеседница.
Политический фарс
А вот депутат АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов, который боролся за право стать градоначальником Барнаула в 2015 году, назвал существующую конкурсную процедуру фарсом.
«Надо понимать, что сам конкурс по определению главы города является фейковым. Ведь его результат изначально известен, а то, что происходит — это фарс. Этот конкурс — проявление тренда на карнавализацию политического процесса. Все девять кандидатов допущены до финальной стадии, поскольку так власти можно продемонстрировать мнимую лояльность. Ведь у конкурсной комиссии изначально, как я считаю, не было задачи кого-то отсеять», — подчеркивает политик.
По поводу того, что в голосовании на нашем сайте Елена Хрусталева получил высокий результат, Молотов отметил следующее:
«Я уверяю, если бы в голосовании была графа „против всех“, то с огромным отрывом именно эта графа набрала бы большее количество голосов. А поддержка кандидата от КПРФ — это проявление вотума недоверия власти. Все протестные граждане просто выбрали того, кого они считают наиболее оппозиционным. Вот и все».
Кто претендует на пост главы Барнаула
На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.
Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.
Точка в вопросе назначения в Барнауле нового градоначальника будет поставлена 14 февраля на сессии городской думы, когда местные депутаты путем голосования выберут главу краевой столицы из предложенных девяти кандидатур.