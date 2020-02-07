«Красные» в городе. «Виртуальные выборы» главы Барнаула выиграла кандидат от КПРФ

Борьбу за кресло главы Барнаула продолжают все девять заявившихся на конкурс кандидатов. При этом победителем альтернативного голосования на сайте altapress.ru оказалась представительница КПРФ, депутат гордумы Елена Хрусталева.

Напомним, накануне наша редакция решила выяснить, кого из претендентов на пост мэра больше поддерживают читатели altapress.ru. В этой связи 6 февраля с 08:00 до 20:00 на сайте проводилось голосование.

Предпочтения читателей по итогу выглядели так:

Итоги голосования.

Графы «против всех» в нашем «бюллетене» не было, поскольку в России на всенародных выборах (там, где они все-таки проводятся), избирателям не предлагают такой возможности. Тем не менее, судя по комментариям читателей, действительно многие бы хотели воспользоваться такой возможностью и заявить о том, что не готовы поддержать ни одного из кандидатов.

Слово «победителя»

Сама Елена Хрусталева, получившая наибольшее одобрение от «виртуальных избирателей», в беседе с altapress.ru прокомментировала свою победу так: «Активную поддержку моей кандидатуры на вашем сайте я могу прокомментировать просто. Это показывает, что люди поддерживают кандидата и депутата от коммунистической партии, работу которого они видят и оценивают».

Говоря же о том, как накануне в администрации города прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Барнаула, где в финальный этап политического соревнования пропустили всех девятерых кандидатов, Хрусталева отметила, что она осталась довольна.

Елена Хрусталева. Анна Зайкова , altapress.ru

«Все прошло очень продуктивно. В комиссии сидели очень благожелательные люди, профессионалы. Никто не преследовал цель не допустить претендентов в финальную часть конкурса. И кандидаты, надо сказать, хорошо подготовились к представлению своих программ. Поэтому, думаю, всех и допустили на голосование городской думы», — сказала собеседница.

Политический фарс

А вот депутат АКЗС от «Справедливой России» Александр Молотов, который боролся за право стать градоначальником Барнаула в 2015 году, назвал существующую конкурсную процедуру фарсом.

«Надо понимать, что сам конкурс по определению главы города является фейковым. Ведь его результат изначально известен, а то, что происходит — это фарс. Этот конкурс — проявление тренда на карнавализацию политического процесса. Все девять кандидатов допущены до финальной стадии, поскольку так власти можно продемонстрировать мнимую лояльность. Ведь у конкурсной комиссии изначально, как я считаю, не было задачи кого-то отсеять», — подчеркивает политик.

Александр Молотов. Анна Зайкова

По поводу того, что в голосовании на нашем сайте Елена Хрусталева получил высокий результат, Молотов отметил следующее:

«Я уверяю, если бы в голосовании была графа „против всех“, то с огромным отрывом именно эта графа набрала бы большее количество голосов. А поддержка кандидата от КПРФ — это проявление вотума недоверия власти. Все протестные граждане просто выбрали того, кого они считают наиболее оппозиционным. Вот и все».

Кто претендует на пост главы Барнаула

На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.

Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Точка в вопросе назначения в Барнауле нового градоначальника будет поставлена 14 февраля на сессии городской думы, когда местные депутаты путем голосования выберут главу краевой столицы из предложенных девяти кандидатур.