Экс-кандидат в мэры возглавил «Барнаулкапстрой»

Информацию о назначении подтвердил сам Шумов.

Это никак не связано с его решением снять свою кандидатуру с конкурса на пост в мэры Барнаула за день до его проведения, заявил собеседник.

«Не хотел попасть в число кандидатов, которые не получили бы ни одного голоса. Хотя с другой стороны, безусловно, я был фаворитом гонки, но сложилось все так, что победителем стал Вячеслав Генрихович», — сказал Шумов.

Кто такой Сергей Шумов

Сергей Шумов. Пресс-центр администрации Барнаула.

Сергею Шумову 59 лет. Он родился 17 декабря 1960 года. Окончил техническое училище № 42 в Новосибирске, а высшее образование получил в Новосибирском институте кооперативной торговли по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

Служил в рядах Советской армии. Сергей Евгеньевич имеет большой опыт управленческой работы: трудился в Управлении торговли Алтайского края, занимал пост заместителя директора по финансам ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», был финансовым и исполнительным директором ООО «Барнаулэнерго».

В 2006 году он был назначен директором Барнаульского водоканала. Помимо этого, Сергей Шумов возглавлял филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Республике Алтай.

Взятка. Анна Зайкова

Что случилось в «Барнаулкапстрое»

Следком возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года гендиректор получил лично от директора одного из предприятий вознаграждение в размере около 3 млн рублей. Деньги предназначались за дачу указаний подчиненным сотрудникам о беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ обществом по договору подряда и строительства.

10 февраля следователи и оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, говорится в сообщении СКР.