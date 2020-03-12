Стихия на пороге. Почему паводок-2020 на Алтае может обернуться настоящим наводнением

Наступление весны в Алтайском крае всегда вызывает чувство тревоги из-за грядущего паводка. В этом году опасения, что природа нанесет по региону особенно мощный удар, сильнее, чем обычно. Объясняется это просто — зима на Алтае была аномально снежной . По какому сценарию может развиваться паводок-2020 — в материале altapress.ru.

Эхо аномальной зимы

Свою тревогу относительно предстоящего паводка уже неоднократно выражал главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер. На недавнем совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым, высказываясь об условиях, которые сложились в Алтайском крае к марту, начальник регионального ЦГМС отмечал, что снегозапасы достигают очень больших объемов.

На прямой вопрос федерального министра, можно ли назвать ситуацию аномальной, Александр Люцигер ответил положительно, добавив, что на его практике в крае за четверть века ничего подобного не было.

Переходя к цифрам, главный синоптик региона заявил, что в бассейне реки Бия, а также в среднем и нижнем течении реки Катунь сформировались снегозапасы, объем которых в два и более раз превышают нормы.

Кроме того, в первой половине марта также имели место снежные дни, а это обуславливает то, что в период снеготаяния будет формироваться обильный склоновый сток, который резко увеличит приток в водные объекты.

Паводок , Катунь. altairegion22.ru

Резюмируя, Александр Люцигер, подчеркнул, что первая волна паводка в регионе может оказаться действительно сложной.

В то же время он указал, что решающим фактором, который и определит, как будет развиваться первая волна паводка, станет фактическая погода, которая сложится во второй половине марта и начале апреля.

Факт Первая волна паводка происходит обычно в начале — середине апреля. Обычно это происходит в период активного снеготаяния и вскрытия малых рек. Вторая волна паводка обычно выпадает на период с конца апреля до середины июня, когда происходит значительный подъем уровня воды в крупных реках и начинает таять снег в предгорных и горно-таежных районах. В нашем регионе вторая волна паводка более разрушительна, чем первая.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

Полет — нормальный

Между тем, в настоящему времени, несмотря на тревожные прогнозы, гидрологическая обстановка в регионе выглядит стабильной и спокойной.

Как рассказала начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт, опасных явлений в крае к середине марта не наблюдается.

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:

В районе села Сростки река Катунь освободилась ото льда. Здесь произошло промывание реки. Сейчас в районе Сросток наблюдаются отдельные небольшие льдины. Подъема уровня воды в реках не зарегистрировано.

А вот о том, как будут развиваться события дальше, по словам эксперта, пока говорить трудно.

Паводок в Краснощеково. krasnoschekovo.ru

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:

О том, как будет выглядеть ситуация в динамике, пока говорить рано. На прогнозах серьезно сказывается постоянное появление нового снежного покрова, когда после оттепели в регион опять возвращаются снегопады.

Говоря о возможных сценариях развития паводковой ситуации рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых. По словам эксперта, по большому счету, таких сценария два.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Первый связан с началом мощного потепления и обильным снеготаянием, в результате которого ситуация может обостриться. Второй — это постепенное таяние снега. Такой сценарий возможен, когда на смену периоду оттепели приходит мощный заток холода, сдерживающий развитие паводка.

Паводок. Михаил Хаустов

Собеседница также подчеркивает, что к настоящему моменту погода благоприятствует региону и «работает» на то, чтобы минимизировать риски.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Пока что мы видим, что преобладает второй сценарий — на смену потеплению приходит похолодание.

Просчитанные риски

Пока синоптики следят за погодой и держат руку на пульсе, в крае уже готовятся к самому неблагоприятному ходу событий.

Как сообщили в региональном правительстве, для предупреждения возможных ЧС, связанных с паводком, в крае предусмотрены финансовые и материально-технические ресурсы на сумму более 1 млрд рублей.

Паводок в Затоне. barnaul.org

При негативном сценарии риску подтопления в регионе подвержено без малого 46 муниципальных образований. Речь идет более чем о 15 тысячах домов, где проживают 42 тысячи человек.

Стихия угрожает 89 объектам социальной сферы и инфраструктуры, а также 30 мостам и большому количеству участков автомобильных дорог на данных территориях.

Непосредственно в Барнауле паводок-2020 может обернуться подтоплением низменных участков и придомовых территорий на территории города. Как обычно, в первую очередь, в зоне риска — микрорайон Затон и поселок Ильича.

К началу марта в крае подготовили более 220 пунктов временного размещения населения, которые способны принять порядка 40 тысяч человек.

Паводок. Затопленные улицы. Олег Богданов

В случае необходимости в Алтайский край для противодействия стихии будут направлены дополнительные силы и средства по линии МЧС России.

Также во время паводка в регионе будут использовать наливные дамбы протяженностью до десяти километров, которые предназначены для защиты населенных пунктов от подтоплений.

Долгоиграющие последствия стихии

Говоря о паводке и его возможных негативных последствиях, нельзя забывать о том, что Алтай — аграрный регион, а значит водная стихия способна серьезно сказаться на экономике края.

О том, как природа может вмешаться в сельскохозяйственные дела эксперты активно говорили на прошедшей в Белокурихе Зимней зерновой конференции.

Паводок в Краснощеково. krasnoschekovo.ru

Так, глава краевого минсельхоза Александр Чеботаев, обращаясь к тебе влияния паводка на аграрный сектор, подчеркнул, что все нюансы на данный момент «не просчитываются» из-за непредсказуемости стихии.

По его словам, ясно одно — природа в любом случае скажется и на посевах, и на урожае. В этом контексте Чеботаев обратился к прошлому.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Наверное, все помнят 2000−2001 год, когда тоже было очень много снега и, по моим данным, более 100 тыс га мы не могли посеять, потому что снег растаял 15 июля. В лесополосах накапливалось снега от 8 до 11 метра. В этом году похожая ситуация. По озимым говорить очень рано. Потому что такого покрывала под озимым культурами мы не наблюдали никогда. Какие процессы будут происходить и насколько активным будет снеготаяние, мы не знаем.

Паводок отрезал алтайские села от цивилизации. sgd22.ru

Он также отметил, что структура посевных площадей всегда зависит от прохождения весеннего периода.

А вот генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, говоря о связи паводка и урожая, не теряет позитивного настроя.

«Хотел бы подчеркнуть такую интересную вещь. Во многих районах азиатской части России, где действительно очень большой снежный покров, на взгляд Гидрометцентра, есть такая специфика, как не очень сильное и неглубокое промерзание почвы. Это — в некотором смысле хороший прогноз, поскольку влага уйдет в почву в большей степени, чем когда бы то ни было. Да, мы можем получить сильный паводок, но не такой, какой мы бы имели при глубоком промерзании почвы», — отмечает эксперт.