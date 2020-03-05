Аномально жарко и снежно. Синоптики рассказали о рекордах зимы в Алтайском крае

Прошедшую зиму в Алтайском крае смело можно охарактеризовать, как аномальную. Погода действительно удивила жителей региона, а синоптики констатируют — и по показателям температуры, и по уровню осадков в регионе были превышен многолетние нормы.

Небывалое тепло

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, средняя температура в минувшие зимние месяцы в Алтайском крае балансировала в диапазоне −8…−10 градусов.

Для наших широт — это очень тепло.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Отклонение от нормы в данном случае составило 3 — 6 градусов. Это можно назвать аномалией.

Залежи снега

По количеству осадков минувшая зима также выдалась рекордной. По словам Людмилы Сырых, их количество в регионе колебалось в пределах от 60 до 326 миллиметров.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Такие показатели превышают многолетние нормы в полтора — два раза в зависимости от территории. В итоге можно констатировать, что прошедшая зима была очень теплой и очень снежной.

Зима. Много снега. Уборка снега. Михаил Хаустов

Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

Каким будет март в Алтайском крае

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.