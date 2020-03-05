Аномально жарко и снежно. Синоптики рассказали о рекордах зимы в Алтайском крае

Небывалое тепло
Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, средняя температура в минувшие зимние месяцы в Алтайском крае балансировала в диапазоне −8…−10 градусов.
Для наших широт — это очень тепло.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Отклонение от нормы в данном случае составило 3 — 6 градусов. Это можно назвать аномалией.
Залежи снега
По количеству осадков минувшая зима также выдалась рекордной. По словам Людмилы Сырых, их количество в регионе колебалось в пределах от 60 до 326 миллиметров.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Такие показатели превышают многолетние нормы в полтора — два раза в зависимости от территории. В итоге можно констатировать, что прошедшая зима была очень теплой и очень снежной.
Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна
Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.
В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.
В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.
Каким будет март в Алтайском крае
Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.
Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.