Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -3°C

Аномально жарко и снежно. Синоптики рассказали о рекордах зимы в Алтайском крае

Прошедшую зиму в Алтайском крае смело можно охарактеризовать, как аномальную. Погода действительно удивила жителей региона, а синоптики констатируют — и по показателям температуры, и по уровню осадков в регионе были превышен многолетние нормы.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Небывалое тепло

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, средняя температура в минувшие зимние месяцы в Алтайском крае балансировала в диапазоне −8…−10 градусов.

Для наших широт — это очень тепло.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Отклонение от нормы в данном случае составило 3 — 6 градусов. Это можно назвать аномалией.

Залежи снега

По количеству осадков минувшая зима также выдалась рекордной. По словам Людмилы Сырых, их количество в регионе колебалось в пределах от 60 до 326 миллиметров.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Такие показатели превышают многолетние нормы в полтора — два раза в зависимости от территории. В итоге можно констатировать, что прошедшая зима была очень теплой и очень снежной.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

Когда в Алтайский край придет метеорологическая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

Каким будет март в Алтайском крае

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020 годов, который ранее опубликовал Росгидромет, Алтайский край окажется в числе регионов страны, где март выдастся теплее, чем обычно.

Для Барнаула средней месячной температурой в марте является показатель -7,3 градуса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость