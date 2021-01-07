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Экономика

Барнаул стал третьим снизу в рейтинге городов по качеству жизни населения

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал исследование качества жизни в городах с населением свыше 250 тыс. человек за 2020 год.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

Барнаул в рейтинге занял 73 место из 75 возможных, получив усредненные 55 баллов из 100. При этом 100 балов — это наиболее лучший результат, и чем он ниже, тем хуже.

Исследование провели на основе соцопросов — не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.

Оказалось, что Барнаул набрал 65 баллов по распространенности «деструктивного» поведения населения (бытовое насилие, опасное управление транспортом и не только).

Конфликтность социальной среды (обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями и так далее) — 52 балла. Это, кстати, самый худший результат среди 75 городов.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Анна Зайкова.

Спрос на культурные ценности — 58 баллов. Для сравнения: больше всего к просвещению тянет жителей Москвы, а меньшего всего в Чите — 50 баллов.

Самый экстремально низкий в Барнауле — уровень благополучия, который оценили на 39 баллов. Немногим лучше, 41 балл, качество медобслуживания.

Также плохо оценили качество работы ЖКХ — 40 баллов. Однако, к примеру, в Мурманске еще хуже — там 28 баллов.

Качество дорог примерно как качество образования — 47 и 49 баллов соответственно. Схожие оценки также получили качество бизнес-среды и качество работы местных властей — 50 и 51 балл соответственно.

Примечательно, что одной из самых высокооцененных категорий стала «готовность к миграции» — 57 баллов.

Ранее сенатор от Алтайского края Александр Карлин выслушал самые наболевшие проблемы жителей региона — неотремонтированные памятники и мемориалы.

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