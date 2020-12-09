Сенатор от Алтайского края Александр Карлин в онлайне провел личный прием жителей региона, сообщает краевое правительство.

Все вопросы, предложения и проблемы жителей региона, высказанные в ходе дистанционного приема, Карлин взял на личный контроль.

«Работа с обращениями — это наша прямая обязанность, особенно в сложный период пандемии», — подчеркнул он по итогам онлайн-встречи.

Многие из обратившихся к сенатору поставили вопросы по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также предложили отметить подвиги тружеников тыла.

Также интересовало людей гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

Однако, судя по итогам онлайн-встречи, больше всего жителей Алтайского края интересовали памятники и мемориалы.

Александр Карлин. Анна Зайкова , altapress.ru

«По вопросу возведения в Барнауле памятника вдовам погибших на фронтах Великой Отечественной войны обратилась от имени краевых советов женщин и ветеранов Раиса Голованева <…> Идею установки такого памятника выдвинули оба названных совета еще в конце 90-х годов», — раскрыли суть одного из обращений.

С похожей проблемой к Карлину обратилась жительница Табунского района Галина Чайка — ее волнует судьба мемориального комплекса, построенного еще в 1980 году, которому требуется капитальное обновление.

Женщина, возглавляющая инициативную группу «серебряных» волонтеров, собрала документальный материал о тружениках тыла и детях войны и обратилась к сенатору с просьбой поддержать этот проект.

Также жители края хотели выяснить у Карлина нюансы, касающиеся в целом подготовки программ по ремонту памятников и мемориалов.

Помимо этого, земляков сенатора интересовали: поощрение достойных людей наградами, газификация сел, строительство федеральных объектов и социально-экономическое развитие региона.

Напомним, в августе Карлин разглядел улучшение качества жизни в Тальменке и подумал над сращиванием детсада со школой.