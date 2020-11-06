Томенко назвал «идиотской выходкой» появление памятника Карлину в Барнауле

«Идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора идеи, назвал Виктор Томенко перфоманс активиста, который вышел на площадь Советов со своим овеществленным отношением к экс-губернатору Алтайского края А.Б.Карлину», — сообщил неофициальный Telegram-канал правительства края «Ленина, 59».
Инициатива выставить на площади недалеко от правительства Алтайского края временный памятник принадлежит активисту Виктору Морозову.
Он пояснял, что посвятил монумент Карлину «За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты».
Ранее памятник Карлину Морозов устанавливал в Бийске в начале августа.