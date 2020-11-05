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Политика

«По многочисленным просьбам». В Барнауле появился народный памятник экс-губернатору Алтайского края

Прижизненный бюст Александра Карлина «За развал промышленности» появился на площади Советов в краевой столице. Фотография появилась в Telegram-канале «В КУРСЕ 22».

Памятник А.Б. Карлину за "антизасулги перед Алтайским краем" в Барануле.
Памятник А.Б. Карлину за "антизасулги перед Алтайским краем" в Барануле.
"В КУРСЕ 22"

Несмотря на самовольную установку бюста, представители правопорядка не спешат его убирать.

«Люди в форме подходят, смотрят и уходят», — говорится в публикации.

Напомним, прижизненный памятник бывшему губернатору Алтайского края впервые засветился в Бийске в начале августа. Поставил его общественный активист Виктор Морозов.

«Установили бюст на руинах одного из заводов. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты.», — процитировало активиста сообщество «Инцидент Барнаул», где появился пост о событии.

Памятник А.Б. Карлину за &quot;антизасулги перед Алтайским краем&quot;.
Памятник А.Б. Карлину за «антизасулги перед Алтайским краем».
vk.com/incident22

Бюст поставили на деревянный постамент, и прикрепили табличку с надписью:

«Памятник экс-губернатору Карлину А.Б. за антизаслуги перед Алтайским краем».

Как поясняет на своей странице во «Вконтакте» сам Александр Морозов, бюст не случайно поменял прописку. Активист переустанови его «по многочисленным просьбам земляков» у краевой администрации, по месту его бывшей работы.

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