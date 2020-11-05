«По многочисленным просьбам». В Барнауле появился народный памятник экс-губернатору Алтайского края

Несмотря на самовольную установку бюста, представители правопорядка не спешат его убирать.
«Люди в форме подходят, смотрят и уходят», — говорится в публикации.
Напомним, прижизненный памятник бывшему губернатору Алтайского края впервые засветился в Бийске в начале августа. Поставил его общественный активист Виктор Морозов.
«Установили бюст на руинах одного из заводов. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты.», — процитировало активиста сообщество «Инцидент Барнаул», где появился пост о событии.
Бюст поставили на деревянный постамент, и прикрепили табличку с надписью:
«Памятник экс-губернатору Карлину А.Б. за антизаслуги перед Алтайским краем».
Как поясняет на своей странице во «Вконтакте» сам Александр Морозов, бюст не случайно поменял прописку. Активист переустанови его «по многочисленным просьбам земляков» у краевой администрации, по месту его бывшей работы.