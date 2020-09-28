Александр Карлин испытал светлые чувства в Совете Федерации

Заслуженный художник России Олег Закоморный представил выставку «Светлое чувство». В экспозицию вошло 10 скульптурных и 45 графических композиций. Александр Карлин отметил, что на Алтае имеются все виды работ художника.
«Олег Георгиевич назвал свою выставку „Светлое чувство“, и именно это чувство вызывают все его работы», — сказал сенатор.
Замдиректора Государственного исторического музея Андрей Яновский сказал, что главным в работах художника и скульптора являются доброта и любовь: к людям, природе и России.
Сам художник решил подарить скульптуру «Портрет девочки», созданную в период подготовки эскизных проектов к барнаульскому памятнику столыпинским переселенцам, Алтайскому краю.
Ее разместят в Государственном художественном музее Алтая, когда он построится (декабрь 2022 года).
Александр Карлин уже не в первый раз открывает выставки Закоморного. В октябре 2019 года парламентарий вручил художнику награду Алтайского края — медаль «За заслуги во имя созидания».