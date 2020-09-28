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Жизнь

Александр Карлин испытал светлые чувства в Совете Федерации

В здании Совета Федерации в Москве открылась выставка скульптур и графики художника Олега Закоморного. Ее посетил сенатор от Алтайского края Александр Карлин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Карлин на выставке в Совфеде.
Александр Карлин на выставке в Совфеде.
Рафаэль Марданов / altairegion22.ru

Заслуженный художник России Олег Закоморный представил выставку «Светлое чувство». В экспозицию вошло 10 скульптурных и 45 графических композиций. Александр Карлин отметил, что на Алтае имеются все виды работ художника.

«Олег Георгиевич назвал свою выставку „Светлое чувство“, и именно это чувство вызывают все его работы», — сказал сенатор.

Замдиректора Государственного исторического музея Андрей Яновский сказал, что главным в работах художника и скульптора являются доброта и любовь: к людям, природе и России.

Сам художник решил подарить скульптуру «Портрет девочки», созданную в период подготовки эскизных проектов к барнаульскому памятнику столыпинским переселенцам, Алтайскому краю.

Ее разместят в Государственном художественном музее Алтая, когда он построится (декабрь 2022 года).

Скульптура «Портрет девочки».
Скульптура «Портрет девочки».
Рафаэль Марданов / altairegion22.ru

Александр Карлин уже не в первый раз открывает выставки Закоморного. В октябре 2019 года парламентарий вручил художнику награду Алтайского края — медаль «За заслуги во имя созидания».

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