Сенатор Карлин разглядел улучшение качества жизни в Тальменке и подумал над сращиванием детсада со школой

Сенатор от Алтайского края Александр Карлин проинспектировал ход строительства социально значимых объектов в Тальменском районе, сообщает Совфед.

Экс-губернатор Карлин посетил пока еще недостроенные ясли-сад и школу. Первый объект начали в конце 2019 года по нацпроекту «Демография» — стоимость 150 млн рублей.

Рядом в марте 2020 года начали возводить школу на 550 мест, которая заменит аварийное учебное заведение № 3 — почти 500 млн рублей, освоенные по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Общая задача — создать для 2,5 тыс. проживающих в районе детей современные условия получения дошкольного и среднего образования.

«Возможно, эти два образовательных учреждения в будущем объединятся в один образовательный комплекс в составе одного юридического лица», — отметил зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Александр Карлин посетил райцентр Тальменского района. council.gov.ru.

Завершение школы запланировали на 2022 год, а ясли-сад по графику должны доделать к концу 2020 года.

«Этому способствует участие района в работе в рамках реализации национальных проектов и государственных программ», — подчеркнул Карлин, когда дал высокую оценку всем положительным изменениям в облике райцентра и улучшения качества жизни населения.

Также он одобрил планы по развитию микрорайона, где запланировали ледовую арену.

Кроме того, сенатор осмотрел обновленное здание вокзала на станции Усть-Тальменская — памятник архитектуры регионального значения. Карлин оценил современный уровень благоустройства и модернизацию пассажирских платформ.

Ранее алтайский общественник установил в Бийске памятник экс-губернатору Карлину «За развал промышленности».