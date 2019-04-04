Барнаул стал вторым городом России по доступности готового бизнеса

Эксперты посчитали, сколько стоит купить готовый бизнес в регионах России. Барнаул оказался вторым в списке городов, где цены самые доступные, сообщили в пресс-службе Avito.

За первый квартал 2019 года общий объем предложения о продаже предприятий в Барнауле вырос за год на 26%. Средняя цена снизилась на 23% и составила 1,69 млн рублей. При этом спрос на готовый бизнес сократился на 3%, сообщают авторы исследования.

Покупателей из Барнаула больше всего интересовали торговые предприятия (39% запросов), компании сферы услуг (25%) и общепита (13%).

Самыми дорогими видами готового бизнеса оказались сельхозкомпании (средняя цена 4,74 млн рублей). Больше всего в Барнауле за год выросли в цене компании развлекательной сферы (на 150%), а подешевели интернет-магазины (на 89%).

Среди крупных городов самые высокие средние цены в Москве — в среднем 4,07 млн рублей. Первое место по доступности занял Ульяновск (1,47 млн рублей).