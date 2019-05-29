Треть барнаульского полигона ТКО накроют экраном и засадят деревьями

Проект рекультивации части барнаульского полигона твердых коммунальных отходов одобрили на общественных слушаниях, прошедших в столице Алтайского края 28 мая. Если на его реализацию удастся получить федеральное финансирование, к жизни вернут около трети территории.

Участок барнаульского полигона ТКО, который планируют рекультивировать, для захоронения отходов уже не используется. Хранится там около 1,5 млн кубометров отходов, рассказал гендиректор регоператора «Эко-комплекс» Виктор Карл.

Площадь участка — 11 гектаров, это около трети общей площади полигона (36 гектаров). В пресс-службе регоператора пояснили, что проект предполагает, в частности, установку защитного экрана, что позволит исключить образование фильтрата и загрязнения грунтовых вод.

В дальнейшем будет создан искусственный рельеф, приближенный к окружающей местности, а территория обработана гербицидами. На последнем этапе проведут биологическую рекультивацию — высадят траву и деревья. Проект рекультивации разработан институтом «Алтайкоммунпроект».

Виктор Карл пояснил, что рекультивация полигона — весьма затратный процесс. Он рассчитывает на получение городом на эти цели средств федерального бюджета по проекту «Чистая страна».

Участники общественных слушаний 28 мая поддержали проект. Общественная оценка воздействия проекта рекультивации на окружающую среду — необходимый этап. ее обсуждения Дальнейшая работа будет продолжена при поддержке администрации Барнаула и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.