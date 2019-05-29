Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Треть барнаульского полигона ТКО накроют экраном и засадят деревьями

Проект рекультивации части барнаульского полигона твердых коммунальных отходов одобрили на общественных слушаниях, прошедших в столице Алтайского края 28 мая. Если на его реализацию удастся получить федеральное финансирование, к жизни вернут около трети территории.

Полигон ТБО в Барнауле.
Полигон ТБО в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Участок барнаульского полигона ТКО, который планируют рекультивировать, для захоронения отходов уже не используется. Хранится там около 1,5 млн кубометров отходов, рассказал гендиректор регоператора «Эко-комплекс» Виктор Карл.

Площадь участка — 11 гектаров, это около трети общей площади полигона (36 гектаров). В пресс-службе регоператора пояснили, что проект предполагает, в частности, установку защитного экрана, что позволит исключить образование фильтрата и загрязнения грунтовых вод.

В дальнейшем будет создан искусственный рельеф, приближенный к окружающей местности, а территория обработана гербицидами. На последнем этапе проведут биологическую рекультивацию — высадят траву и деревья. Проект рекультивации разработан институтом «Алтайкоммунпроект».

Виктор Карл пояснил, что рекультивация полигона — весьма затратный процесс. Он рассчитывает на получение городом на эти цели средств федерального бюджета по проекту «Чистая страна».

Участники общественных слушаний 28 мая поддержали проект. Общественная оценка воздействия проекта рекультивации на окружающую среду — необходимый этап. ее обсуждения Дальнейшая работа будет продолжена при поддержке администрации Барнаула и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость