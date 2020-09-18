Барнаульский торговец зерном заблокировал ремонт дороги до кладбища

Барнаульская компания «Сибагротранс» подала жалобу на крупный конкурс по ремонту дорог в Саратове, сообщает « СаратовБизнесКонсалтинг ».

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Аукцион на ремонт дорог провел местный комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Сумма контракта — 127,8 млн рублей.

По условиям, подрядчик до 15 ноября должен привести в порядок участки на более чем десяти улицах, а также отремонтировать дорогу до Елшанского кладбища.

«Единственным участником конкурса стала саратовская компания „Трасса“ — одна из ключевых дорожных организаций региона, постоянно выигрывающая тендеры», — отмечает издание.

Мэрия Саратова уже собралась подписать договор, да еще и по максимальной стоимости, но не тут-то было — на условия аукциона подала жалобу компания «Сибагротранс» из Барнаула.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Из жалобы в местную ФАС следует, что заказчик не установил в закупочной документации условие о сроках возврата подрядчику залога, чем нарушил норму Минфина РФ.

Примечательно, что «Сибагротранс», согласно данным Rusprofile.ru, занимается «оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных».

По данным «Синапс», компания довольно часто подает жалобы на закупки в разных регионах России. Так, в ближайшие три дня рассмотрят обращения в Пермском крае (строительство газопровода), Ульяновской области (капремонт здания) и Республике Хакасия (капремонт сетей).

Всего, как отмечается, компания подала 81 жалобу в ФАС, при этом данных об участии организации в закупках нет. Возможно, контора «по принципу Робина Гуда отстреливает» сомнительные торги.

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