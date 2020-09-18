Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Барнаульский торговец зерном заблокировал ремонт дороги до кладбища

Барнаульская компания «Сибагротранс» подала жалобу на крупный конкурс по ремонту дорог в Саратове, сообщает «СаратовБизнесКонсалтинг».

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Аукцион на ремонт дорог провел местный комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Сумма контракта — 127,8 млн рублей.

По условиям, подрядчик до 15 ноября должен привести в порядок участки на более чем десяти улицах, а также отремонтировать дорогу до Елшанского кладбища.

«Единственным участником конкурса стала саратовская компания „Трасса“ — одна из ключевых дорожных организаций региона, постоянно выигрывающая тендеры», — отмечает издание.

Мэрия Саратова уже собралась подписать договор, да еще и по максимальной стоимости, но не тут-то было — на условия аукциона подала жалобу компания «Сибагротранс» из Барнаула.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Из жалобы в местную ФАС следует, что заказчик не установил в закупочной документации условие о сроках возврата подрядчику залога, чем нарушил норму Минфина РФ.

Примечательно, что «Сибагротранс», согласно данным Rusprofile.ru, занимается «оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных».

По данным «Синапс», компания довольно часто подает жалобы на закупки в разных регионах России. Так, в ближайшие три дня рассмотрят обращения в Пермском крае (строительство газопровода), Ульяновской области (капремонт здания) и Республике Хакасия (капремонт сетей).

Всего, как отмечается, компания подала 81 жалобу в ФАС, при этом данных об участии организации в закупках нет. Возможно, контора «по принципу Робина Гуда отстреливает» сомнительные торги.

Ранее в Красноярском крае УФСИН закупила сигарет для заключенных на 42 млн рублей — от дешевых до самых дорогих.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость