Сибирская ФСИН закупила сигарет для заключенных на 42 млн рублей

В общей сумме на табак ведомство потратило около 42 млн рублей. На портале госзакупок есть завершенные закупки сигарет разных марок: «Максим», «Тройка», Bond, Marlboro и не только.
На основании этих данных журналисты составили рейтинг самых популярных марок в красноярских колониях.
Стоит отметить, что контракты заключило промышленно-строительное управление ФСИН — оно занимается не только строительством и ремонтом, но и реализацией продукции через собственную торговую сеть в колониях.
Так что сигареты появятся и в магазинах для заключенных. Бесплатно табачок можно получить за «особые заслуги», вроде прокладки траншей.
Ранее в Кемеровской области заключенные скандальной колонии устроили пир с запеченным поросенком.