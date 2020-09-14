Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сибирская ФСИН закупила сигарет для заключенных на 42 млн рублей

В Красноярском крае несколькими партиями закупили для заключенных дорогие и дешевые сигареты, пишет «Проспект Мира».

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

В общей сумме на табак ведомство потратило около 42 млн рублей. На портале госзакупок есть завершенные закупки сигарет разных марок: «Максим», «Тройка», Bond, Marlboro и не только.

На основании этих данных журналисты составили рейтинг самых популярных марок в красноярских колониях.

Тюремный рейтинг сигарет в Красноярском крае.
Тюремный рейтинг сигарет в Красноярском крае.
Mash.

Стоит отметить, что контракты заключило промышленно-строительное управление ФСИН — оно занимается не только строительством и ремонтом, но и реализацией продукции через собственную торговую сеть в колониях.

Так что сигареты появятся и в магазинах для заключенных. Бесплатно табачок можно получить за «особые заслуги», вроде прокладки траншей.

Ранее в Кемеровской области заключенные скандальной колонии устроили пир с запеченным поросенком.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость